Політика

13:40 01.10.2022

Туреччина не визнає спробу анексії Росією українських територій - МЗС

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Туреччина не визнає спробу анексії Росією українських територій - МЗС

Туреччина не визнає спробу анексії Росією територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, заявили в Міністерстві закордонних справ Туреччини.

"Туреччина не визнала анексію Криму Росією в результаті незаконного референдуму в 2014 році і щоразу наголошувала на своїй рішучій підтримці територіальної цілісності, незалежності і суверенітету України. Відповідно до цієї позиції, прийнятої в 2014 році, ми відкидаємо рішення Росії про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України", - йдеться в заяві на сайті МЗС Туреччини.

У відомстві наголосили, що це рішення, що є грубим порушенням встановлених принципів міжнародного права, не може бути ухвалено.

"Ми знову заявляємо про свою підтримку врегулювання цієї війни, тяжкість якої продовжує наростати, на основі справедливого миру, який буде досягнутий шляхом переговорів", - йдеться в заяві.

Теги: #туреччина

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