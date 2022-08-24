Політика

14:39 24.08.2022

Лідери Великої Британії, Польщі, Німеччини, Франції вітають Україну з Днем Незалежності й обіцяють підтримку

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Лідери Великої Британії, Польщі, Німеччини, Франції вітають Україну з Днем Незалежності й обіцяють підтримку

Жодна сила на землі не може перемогти патріотизм 44 млн українців, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з нагоди Дня Незалежності України.

"Я ніколи ні на мить не сумнівався, що Україна переможе в цій боротьбі, бо жодна сила на землі не може перемогти патріотизм 44 млн українців. І хоч би скільки знадобилося, Сполучене Королівство стоятиме з Україною та надаватиме будь-яку можливу військову, економічну та гуманітарну підтримку", - сказав Джонсон у відеозверненні у твіттері в середу.

Він наголосив, що з 24 лютого Британія передала Україні більше оборонної зброї, ніж будь-яка інша європейська країна, зокрема близько 7 тис. протитанкових ракет.

"Україна пройде через це випробування і здобуде перемогу. Й коли настане цей момент, ми у Великій Британії ще більше пишатимемося бути друзями України", - зазначив прем'єр.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив упевненість у тому, що Україна переможе у війні з РФ та стане членом ЄС.

"Я знаю, що ви переможете. Ми, поляки, віримо, що вільна Україна, відбудована з руїн, насолоджуватиметься добробутом у європейській спільноті. Прийміть, будь ласка, найкращі побажання з річницею вашої незалежності в час, коли ми всі бачимо, яку незалежність має ціну", - сказав Дуда.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина продовжить надавати Україні зброю – від самохідних гаубиць до систем ППО – місяць за місяцем.

"Ми продовжимо тренувати українських військових, щоб вони могли використовувати найсучасніше європейське обладнання. Ми підтримуватимемо санкції. Ми підтримуватимемо Україну фінансово й ми допомагаємо відбудувати зруйновані міста та села", - зазначив Шольц.

Він також запевнив, що потяги й надалі завантажуватимуться українським зерном, перевозячи його до європейських портів.

"Наші лікарні продовжать лікувати поранених українських солдатів. Наші кордони та наші серця залишаються відкритими для всіх тих, хто змушений тікати від терору Росії", - сказав канцлер.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що Франція завжди підтримувала і підтримуватиме вибір України бути незалежною, тому що саме такими Франція бачить міжнародні відносини та міжнародний порядок.

"За 31 рік ваша нація змінилася, стала сильнішою. У вашій єдності ви почерпнули вашу силу. Саме тому цей день 24 серпня мав би бути днем свята, радості та гордості. Це - день гордості, але замість законних святкувань сьогодні ми думаємо про загиблих і бійців, про сміливість і стійкість вашого народу", - сказав Макрон.

Президент Франції заявив, що, сподіваючись на блискавичну та успішну війну, РФ не оцінила ні єдності, ні сміливості українців.

"Цей день 24 серпня має бути днем надії, днем єдності вашого народу. Днем надії та єдності України та націй, які її підтримують", - вважає він.

Макрон поінформував, що за кілька днів судно залишить порт Марселя, щоб доставити в Україну харчові продукти, медичні інструменти та реабілітаційні матеріали невідкладної допомоги.

 

Теги: #день_незалежності

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