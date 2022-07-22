Депутати пропонують зміни до закону, які забезпечать ефективне розслідування та розкриття воєнних злочинів

Народні депутати пропонують внести до закону "Про прокуратуру" зміни, які забезпечать ефективну організацію та процесуальне керівництво з розслідування та розкриття воєнних злочинів.

Відповідний законопроєкт №7576 "Про внесення змін до закону "Про прокуратуру" щодо забезпечення діяльності спеціалізованих військових прокуратур" зареєстровано у Верховній Раді 21 липня, повідомляє сайт українського парламенту.

Як зазначається в пояснювальній записці, основною метою законопроєкту є забезпечення виконання повноважень прокурорів в умовах збройної агресії Російської Федерації, особливого періоду та воєнного стану.

Відповідно до законопроєкту, спеціалізована військова прокуратура увійде до системи прокуратури України, а генеральний прокурор матиме заступника з військових питань. Спеціалізована військова прокуратура увійде до структури Офісу генпрокурора на правах самостійного структурного підрозділу. Керівник нового структурного підрозділу підпорядковуватиметься безпосередньо заступнику генпрокурора з військових питань, а призначатиме його на посаду генеральний прокурор.

Народні депутати також пропонують закон "Про прокуратуру" доповнити новою статтею 8-2, яка визначає особливості організації діяльності спеціалізованих військових прокуратур.

Згідно з цією статтею, систему спеціалізованих військових прокуратур складають спеціалізовані військові прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, а також на правах обласних та окружних прокуратур.

Законопроєкт передбачає, що до повноважень спеціалізованих військових прокуратур належать організація та процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, нагляд за слідчими діями органу правопорядку у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, досудове розслідування у провадженнях, пов'язаних із воєнними кримінальними правопорушеннями, а також правопорушеннями, скоєними під час виконання обов'язків військової служби військовослужбовцями, військовозобов'язаними (зокрема резервістами, добровольцями сил ТРО ЗСУ та добровольчих формувань територіальних громад) під час проходження військової служби та зборів, а також під час виконання службових обов'язків працівниками військових частин, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства оборони.

Автори законопроєкту пропонують комплектувати спеціалізовані військові прокуратури військовослужбовцями - офіцерами ЗСУ, які проходять військову службу за контрактом або призвані на військову службу під час мобілізації або на особливий період, шляхом їх відрядження до Офісу генерального прокурора зі збереженням на військовій службі.