Політика

21:16 19.07.2022

Шуляк достроково припинила повноваження Тищенка як голови Закарпатської обласної організації "Слуги народу"

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Шуляк достроково припинила повноваження Тищенка як голови Закарпатської обласної організації "Слуги народу"

Голова політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк із 19 липня своїм розпорядженням достроково припинила повноваження голови Закарпатської обласної організації політсили Миколи Тищенка.

Як повідомляється в телеграм-каналі "Слуги народу", це розпорядження прийнято згідно зі статутом партії та погоджено з головою політради Давидом Арахамією.

"Сьогодні в умовах повномасштабної війни з Росією, партія має асоціюватися зі щоденною копіткою роботою за допомогою фронту та зміцнення тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не з публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками", - зазначила Шуляк.

За її словами, саме від регіональних організацій сьогодні залежить ефективність виконання завдань, які перед партією ставить президент та українське суспільство.

Водночас Шуляк призначила Віктора Микиту тимчасовим виконувачем обов'язків голови обласної організації. Згідно з розпорядженням, він зобов'язаний у строк до 19 жовтня забезпечити проведення зборів (конференції) Закарпатської обласної організації "Слуги народу" для вирішення питання щодо обрання її керівника.

Микита у цей період офіційно уповноважений представляти інтереси Закарпатської обласної організації у структурах юстиції для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про організацію.

Раніше народний депутат Мар'яна Безугла подала заяву на ім'я керівників партії та фракції "Слуга народу" із закликом виключити з їхнього складу Миколу Тищенка.

Як повідомлялося, 10 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ №635/2021 про призначення Віктора Микити головою Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА). Микита – полковник Служби безпеки України. До призначення головою ОДА працював заступником начальника управління СБУ у Запорізькій області.

 

 

 

Теги: #тищенко #слуга_народу

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