Політика

18:58 19.07.2022

Боротьбу за роль лідера британських консерваторів продовжують Сунак, Трасс і Мордонт

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Боротьбу за роль лідера британських консерваторів продовжують Сунак, Трасс і Мордонт

Ексміністр Великої Британії з питань рівноправ'я та місцевого самоврядування Кемі Баденох за підсумками четвертого туру виборів вибула з перегонів за посаду лідера Консервативної партії і, відповідно, прем'єра країни, боротьбу продовжують три кандидати, передає Sky News.

Результати голосування оголосив голова так званого комітету 1922 (парламентської групи від Консервативної партії в Палаті громад Великої Британії) сер Грем Брейді в ефірі Sky News. За його словами, Баденох за час виборних перегонів набрала найменше голосів (59). Телеканал, зі свого боку, наголошує, що за четвертий раунд голосування вона набрала лише один голос.

У гонці, як і раніше, лідирує колишній глава Мінфіну Ріші Сунак зі 118 голосами, при цьому під час туру виборів, що відбувся, він заручився підтримкою лише трьох голосів. Окрім нього, боротьбу продовжують ще двоє кандидатів - молодший міністр з торгівельної політики Великої Британії Пенні Мордонт (92 голоси) та глава МЗС Ліз Трасс (86 голосів). Мордонт і Трасс отримали у цьому раунді 10 та 15 голосів відповідно.

Брейді додав, що було виявлено один зіпсований виборчий бюлетень.

Фінальний - п'ятий - тур голосування призначений на середу, він відбудеться з 13:00 до 15:00 за місцевим часом (15:00-17:00 кч).

Напередодні гонку за роль лідера Великої Британії довелося залишити голові спецкомітету із закордонних справ Палати громад британського парламенту Тому Тугенхату. Минулого тижня за підсумками першого та другого туру виборів із боротьби вибули колишній глава британського МЗС Джеремі Гант, глава Мінфіну Надхім Захаві та генеральний прокурор Суела Браверман. При цьому Гант та Захаві не змогли подолати планку у 30 голосів, необхідних для виходу до другого туру.

Процес вибору нового лідера партії розпочався 13 липня. Консервативна партія проведе низку голосувань доти, доки не залишиться лише два кандидати. Після цього члени партії мають обрати свого лідера до дедлайну, встановленого "комітетом 1922" (парламентською групою від Консервативної партії в Палаті громад Великої Британії).

8 липня британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.

Джонсон - прем'єр-міністр Великої Британії з 24 липня 2019 року.

Основною причиною майбутньої відставки Джонсона британські ЗМІ вважають низку скандалів, фігурантом яких він став останніми місяцями.

 

Теги: #кандидати #велика_британія #консерватори

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