Політика

13:45 23.06.2022

Суд заборонив діяльність ще однієї проросійської партії - "Прогресивної соціалістичної партії України"

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Суд заборонив діяльність ще однієї проросійської партії - "Прогресивної соціалістичної партії України"

Восьмий апеляційний адміністративний суд (Львів) заборонив діяльність ще однієї, 11-ї, проросійської партії - "Прогресивної соціалістичної партії України", повідомляється на сторінці суду у фейсбуці.

"23 червня 2022 року колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду завершила розгляд адміністративної справи №857/5/22 про заборону політичної партії "Прогресивна соціалістична партія України". Інформуємо про те, що судом задоволені позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Прогресивна соціалістична партія України", - йдеться у повідомленні суду у четвер.

За інформацією суду, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передано у власність держави.

"У задоволенні зустрічної позовної заяви політичної партії "Прогресивна соціалістична партія України" до Міністерства юстиції України та Служби безпеки України як третьої особи про визнання дій протиправними відмовлено", - зазначається у повідомленні.

У суді звертають увагу, що повний текст рішення у справі про заборону політичної партії буде оприлюднено на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України.

Як повідомлялося, Восьмий апеляційний адміністративний суд (Львів) заборонив діяльність десяти проросійських партій, діяльність яких спрямована на підрив суверенітету України: "Опоблок", "Соціалісти", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Партія справедливості та розвитку", "Соціалістична партія України", "Ліва опозиція", Партія Шарія, партія "Опозиційна платформа – За життя".

Суд розглядав звернення, підготовлені на підставі указу президента, рішення РНБО та відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Раніше заступник міністра юстиції України Валерія Коломієць повідомляла, що Мін'юст подав 11 позовів до суду на виконання рішення РНБО.

Загалом, за її словами, на сьогодні в українських судах розглядають 17 позовів Мін'юсту про заборону діяльності політичних партій. "11 з них – на виконання рішення РНБО, 5 – через отримання інформації від Служби безпеки України про злочинну діяльність цих політичних сил, зокрема за допомогу окупанту. І одна партія, назва якої відрізняється від назви територіальних представництв, – партія "Русь Єдина", її територіальні підрозділи називаються "Політики Путіна". Ми вже рік розглядаємо цю справу", - зазначила заступник міністра.

Коломієць уточнила, що сторони мають 20 днів на оскарження. "Упевнена, що більшість, якщо не всі, подадуть на оскарження", - сказала вона.

 

Теги: #суд #партії

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