Політика

17:23 14.06.2022

З ініціативи СБУ заборонено діяльність вже шістьох проросійських партій

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З ініціативи СБУ заборонено діяльність вже шістьох проросійських партій

Суд ухвалив рішення про заборону діяльності в Україні вже шістьох проросійських партій, повідомляє Служба безпеки України.

"З ініціативи СБУ в Україні заборонено діяльність вже шістьох проросійських партій. Такі рішення ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі у вівторок.

В українській спецслужбі нагадують, що суд розглядав звернення, підготовлене на підставі указу президента та рішення РНБО від березня 2022 року, а також відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці.

"Зокрема, офіційно заборонені: політична партія "Опозиційний блок", політична партія "Соціалісти", політична партія "Справедливість та розвиток", політична партія "Держава", політична партія "Наші", політична партія "Блок Володимира Сальдо", - уточнюється у повідомленні СБУ.

За інформацією української спецслужби, суд ухвалював рішення про заборону діяльності відповідних партій 8, 13 та 14 червня 2022 року.

"Ці політичні сили здійснювали антиукраїнську діяльність, пропагували війну, а також створювали реальні загрози суверенітету й територіальній цілісності України. Представники цих партій сприяли насильству та злочинам, спрямованим на незаконне захоплення державної влади, а також допомагали ворогові та займалися колабораційною діяльністю", - зазначається у повідомленні.

Джерело: https://t.me/SBUkr/4448

Теги: #сбу #партії

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