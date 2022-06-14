Суд заборонив діяльність партії "Наші"

Восьмий апеляційний адміністративний суд (Львів) задовольнив позов Міністерства юстиції та заборонив діяльність партії "Наші", повідомляється на сторінці суду у фейбсуці.

"14 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/9/22 про заборону Політичної партії "Наші". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Наші"; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні також зазначено, що повний текст рішення у справі щодо заборони політичної партії буде розміщено на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України.

Рішення апеляційного адміністративного суду може бути оскаржено у Верховному Суді.

Лідером партії "Наші" є колишній народний депутат України Євген Мураєв. За інформацією ЗМІ, він може перебувати у РФ.

Міністерство юстиції на своїй сторінці у фейсбуці також інформує про заборону судом діяльності партії "Наші". "Відповідний позов Мін'юсту було задоволено Восьмим апеляційним адміністративним судом. Відтак, все майно, кошти та інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави", - зазначається у повідомленні Мін'юсту.

У міністерстві нагадують, що Мін'юст подавав судові позови про заборону й інших проросійських партій, діяльність яких було призупинено рішенням РНБО.