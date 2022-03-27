В Анкарі вважають за необхідне продовжувати діалог із РФ щодо України

Туреччині та іншим країнам не можна відмовлятися від діалогу з РФ в рамках нормалізації ситуації в Україні, заявив на міжнародному форумі в Досі прессекретар турецького президента Ібрагім Калин.

"Якщо всі спалять мости з Росією, хто тоді в кінцевому підсумку буде говорити з нею?" - наводять слова Калина західні ЗМІ.

"Українцям треба допомагати всіма можливими шляхами, щоб вони могли захистити себе... але слова росіян треба чути, так чи інакше", - уточнив він.

У п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що найближчими днями може провести нові переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і українським президентом Володимиром Зеленським у рамках врегулювання ситуації в Україні.