Політика

13:59 27.03.2022

В Анкарі вважають за необхідне продовжувати діалог із РФ щодо України

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В Анкарі вважають за необхідне продовжувати діалог із РФ щодо України

Туреччині та іншим країнам не можна відмовлятися від діалогу з РФ в рамках нормалізації ситуації в Україні, заявив на міжнародному форумі в Досі прессекретар турецького президента Ібрагім Калин.

"Якщо всі спалять мости з Росією, хто тоді в кінцевому підсумку буде говорити з нею?" - наводять слова Калина західні ЗМІ.

"Українцям треба допомагати всіма можливими шляхами, щоб вони могли захистити себе... але слова росіян треба чути, так чи інакше", - уточнив він.

У п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що найближчими днями може провести нові переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і українським президентом Володимиром Зеленським у рамках врегулювання ситуації в Україні.

Теги: #туреччина
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