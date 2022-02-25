Санкции ЕС для РФ будут состоять из пяти частей и окажут максимальное воздействие на экономику

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что пакет «массивных санкций» для России из-за ее агрессии по отношению к Украине, будет состоять из пяти частей.

«Они будут иметь максимальное воздействие на российскую экономику и политические элиты и построены из пяти частей. Первый – финансовый сектор, второй – энергетический сектор, третий – транспорт, четвертый – наш контроль за экспортом и запрет на финансовый экспорт и визовая политика», - сказала она в пятницу в Брюсселе на пресс-конференции по окончании чрезвычайного Европейского совета, который завершился ранним утром пятницы, начавшись в 20.30 четверга.