Політика

12:56 22.02.2022

Ердоган назвав визнання "ДНР" та "ЛНР" неприйнятним

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Ердоган назвав визнання "ДНР" та "ЛНР" неприйнятним

Туреччина звертається з чітким закликом і до Росії, і до України дотримуватися норм міжнародного права, заявив у вівторок президент Туреччини Реджеп Ердоган.

"Ми щиро прагнемо зниження напруженості в цій кризі і направили послання, присвячені її врегулюванню", - наводить слова Ердогана газета "Сабах".

Водночас турецький президент зазначив, що російське визнання незалежності регіонів України є "неприйнятним" і порушує політичну єдність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Теги: #туреччина #ердоган #агресія_рф
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