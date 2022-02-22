Ердоган назвав визнання "ДНР" та "ЛНР" неприйнятним

Туреччина звертається з чітким закликом і до Росії, і до України дотримуватися норм міжнародного права, заявив у вівторок президент Туреччини Реджеп Ердоган.

"Ми щиро прагнемо зниження напруженості в цій кризі і направили послання, присвячені її врегулюванню", - наводить слова Ердогана газета "Сабах".

Водночас турецький президент зазначив, що російське визнання незалежності регіонів України є "неприйнятним" і порушує політичну єдність, суверенітет і територіальну цілісність України.