Порошенко заявив про неефективність Будапештського меморандуму: замість санкцій за невиконання там механізм консультацій

П'ятий президент України, народний депутат і лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає Будапештський меморандум неефективним, оскільки він не містить жодних гарантій для України й передбачає лише консультації сторін за участю всіх підписантів, зокрема й Росії.

Як повідомляє пресслужба "Євросолідарності" у вівторок, відповідну заяву Порошенко зробив під час телемарафону в ефірі "Прямого" та "5 каналу".

За словами нардепа, Україна 17 разів виступала з ініціативою провести зазначені консультації, проте вони так і відбулися.

"Перше доручення РНБО, щоб МЗС України зв’язалося з усіма країнами-гарантами Будапештського процесу, було зроблено в березні 2014 року щодо скликання консультацій. Усього було ініційовано 17 разів створення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Жодна з них не відбулася", – наголосив п'ятий президент.

Він зазначив, що в меморандумі "замість слова "гарантії" є слова "запевнення", "стурбованість".

"Замість механізму санкцій за невиконання Будапештського меморандуму – там механізм консультацій. Причому на консультаціях мають бути присутні всі п`ять країн-членів. А якщо одна з країн-членів – агресор? Усі 17 разів консультації не відбулися за однієї причини – бо Росія не взяла в них участі й далі участі брати в цьому не збирається. Меморандум – це пам’ятна записка, яка не має під собою жодних ефективних кроків", - запевнив Порошенко.

Нардеп наголосив, що коли сьогодні Київ "штовхають на Будапештський меморандум, це виглядає так, ніби ви збираєтеся зупинити агресора зверненням до його гарантій".

"Він порушив ці гарантії тоді, коли вдерся на українську територію. І ми можемо скільки завгодно звертатися до меморандуму, але це не може бути альтернативою ні Мінську, ні дорогою до миру", – наголосив п'ятий президент.

Він додав, що альтернативою меморандуму є українська армія, яку створювали українська влада та громадяни з 2014 року.

"І другим найбільш ефективним гарантом є НАТО. Бо 5-та стаття НАТО передбачає абсолютно чіткий протокол, процедуру, що ми робимо в разі агресії проти країни-члена альянсу. І зараз ми розплачуємося за абсолютну безвідповідальність багатовекторності, яку сповідували багато політиків, які руйнували обороноздатність держави. Ми могли бути членом НАТО ще у 2004-2008 році", – підсумував Порошенко.