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13:54 05.12.2022

Єрмак на річницю Будапештського меморандуму: Ніколи знову

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Єрмак на річницю Будапештського меморандуму: Ніколи знову

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи 28-му річницю Будапештського меморандуму, заявив, що "папірець виявився лише папірцем", а Росія як один із гарантів документа - терористом.

"Вирішив таки нагадати - сьогодні 28-ма річниця підписання так званого Будапештського меморандуму… В обмін на відмову від третього у світі ядерного арсеналу нам мали гарантувати безпеку… Але папірець виявився лише папірцем, а один із гарантів - взагалі терористом", - написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Він також додав фразу щодо меморандуму – "ніколи знову".

"No more Будапештський меморандум", - написав він.

Меморандум про гарантії безпеки з огляду на приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) 5 грудня 1994 року підписали глави України, Росії, Великої Британії та США. Підписанти гарантували Україні ненапад на її територію в обмін на виведення ядерного арсеналу з території держави.

Теги: #будапештський_меморандум

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