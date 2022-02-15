Політика

13:17 15.02.2022

Разумков запропонував звернутися до міжнародних партнерів, щоб не допустити визнання Росією т. зв. Л/ДНР

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Разумков запропонував звернутися до міжнародних партнерів, щоб не допустити визнання Росією т. зв. Л/ДНР

Ексголова Верховної Ради, голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков (позафракційний) висловився за необхідність звернення до міжнародних партнерів України у зв'язку з рішенням Державної Думи РФ про негайне направлення президенту Російської Федерації Володимиру Путіну звернення про визнання так званих ЛНР та ДНР.

"Точно звертатимемося і до міжнародних партнерів, щоб цього не допустити", - сказав Разумков у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Він наголосив, що в жодному разі Україна не визнає ні цього рішення, ні будь-яких інших дій, які після цього можуть бути здійснені РФ.

"Оскільки тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, так само, як і територія Криму - це територія незалежної України, суверенної держави, межі якої визнані міжнародним правом", - наголосив Разумков.

Теги: #разумков #ордло
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