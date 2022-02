Порошенко нагадав про першочергові заходи, які має негайно здійснити влада для зміцнення обороноздатності України

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на зустрічі з українським режисером, колишнім політв'язнем Олегом Сенцовим нагадав про те, яких заходів має негайно вжити нинішня влада для зміцнення обороноздатності України.

"Наповнити стратегічні резерви, підняти грошове забезпечення, щоб укомплектувати бойові бригади, закупити те озброєння, яке нам потрібне, і терміново виставити його на кордонах, розпочати підготовку позицій, виділити кошти місцевому самоврядуванню для розгортання територіальної оборони. Ми дали повний план, що потрібно робити вже зараз, а не сперечатися з нашими міжнародними партнерами. Ось моя рука – полковник Порошенко готовий стати на захист", - заявив Порошенко, повідомляє пресслужба "Євросолідарності".

Він зазначив, що зустріч із Сенцовим була "теплою та змістовною".

"Говорили про культуру і українське кіно, про український Крим і деокупацію, про необхідність об'єднати зусилля світу для звільнення всіх бранців Кремля, про загрози нової агресії Путіна і ситуацію в країні, про політично мотивоване переслідування опозиції та вибіркове правосуддя, та як вони впливають на імідж України", - розповів Порошенко.

Він також подякував Сенцову за його позицію щодо неприпустимості політичних переслідувань.

"Радий, що у багатьох позиціях наші з Олегом думки збігаються. Зокрема, у ключовому — у важкі часи країна та суспільство мають бути об'єднані і готові, як у 2014 році, спільно дати відсіч ворогові. Вдячний Олегу за зустріч і за його принципову позицію, я це дуже ціную. A friend in need is a friend indeed", – зазначив він.

Сенцов, у свою чергу, підтримав позицію про необхідність об'єднання всіх патріотичних проєвропейських сил перед загрозою нового російського вторгнення.

Режисер також подякував Марині Порошенко за підтримку українського кіно. Родина Порошенків планує незабаром побувати на прем'єрному показі кінострічки Сенцова "Носоріг".

"Пообіцяли Олегу, що неодмінно наступного тижня з Мариною відвідаємо показ фільму "Носоріг". Радію, що свого часу Марині як голові Українського культурного фонду вдалося зробити все для підтримки українського кіно", – наголосив Порошенко.