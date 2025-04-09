Інтерфакс-Україна

Пресрелізи

19:03 09.04.2025

"Європейська Солідарність" нагадує Стефанчуку про його обов’язок вчасно підписати міжнародні відрядження Порошенка

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"Європейська Солідарність" нагадує Стефанчуку про його обов’язок вчасно підписати міжнародні відрядження Порошенка
Фото: https://eurosolidarity.org/2025

На запрошення президента Європейської народної партії Манфреда Вебера лідер партії "Європейська Солідарність", пʼятий президент Петро Порошенко візьме участь у щорічному Конгресі ЄНП 28-30 квітня у Валенсії (Іспанія). Петро Порошенко виступить з ключовою промовою щодо України та шляхів посилення переговорних позицій нашої держави для справедливого завершення війни. Плануються зустрічі п’ятого президента з керівництвом інституцій Європейського Союзу, які представляють Європейську народну партію, а також лідерами партій держав-членів ЄС, що входять до політичної родини ЄНП.

Як відомо, Європейська народна партія – це найбільше політичне об’єднання Євросоюзу, яке включає 82 партії та партнерів з 43 країн, президента Європейської Комісії, президента Європарламенту, глав держав та урядів ЄС, 9 членів Єврокомісії та найбільшу групу у Європейському парламенті. Партія "Європейська Солідарність" є асоційованим членом ЄНП, наш багаторічний діалог з європейськими партнерами працює на посилення підтримки України.

Також Петро Порошенко як член української парламентської делегації ПА НАТО візьме участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна – НАТО, яка відбудеться 23-24 квітня у Вісбадені (Німеччина). Захід стане важливим підготовчим етапом до липневого Саміту НАТО у Гаазі, під час якого обговорюватиметься майбутнє України.

5-7 травня Петро Порошенко відвідає столицю США Вашингтон для участі у зустрічі лідерів Мюнхенської безпекової конференції на особисте запрошення керівництва цієї інституції. На порядку денному – обговорення перспектив завершення війни в Україні та майбутнього трансатлантичної єдності в нових геополітичних умовах.

14-16 травня Петро Порошенко як член Почесної ради Міжнародного демократичного союзу (IDU) візьме участь у Саміті IDU в Брюсселі. Захід збере лідерів більш ніж 80 консервативних партій з усього світу, в тому числі представників Республіканської партії США.

Україна критично залежить від двопартійної підтримки США і збереження антипутінської коаліції в світі. Ми очікуємо від західних партнерів швидких дій щодо реальної військово-технічної допомоги, але все це потребує професійної дипломатичної роботи, міжпарламентської дипломатії, відновлення комунікацій зі США, фахової адвокації назовні. Наша команда робить все можливе для посилення України і допомоги ЗСУ, всі ці роки використовуючи наші контакти, звʼязки і авторитет пʼятого президента України у світі.

Ми очікуємо, що цього разу керівництво Верховної Ради під тиском Банкової не створюватиме штучних перешкод лідеру опозиції щодо міжпарламентської дипломатії. Всі запрошення і підтверджуючі листи заздалегідь були направлені спікеру Стефанчуку. Враховуючи системну практику Голови Верховної Ради "не помічати" в купі документів листи лідера опозиції Петра Порошенка, "ЄС" нагадує пану Стефанчуку про його прямий обовʼязок вчасно підписати розпорядження про відрядження.

Теги: #стефанчук #єнп #порошенко #європейська_солідарність

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