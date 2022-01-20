Політика

12:08 20.01.2022

Блінкен: США підтримують зміцнення відносин з Україною, тоді як ми працюємо над захистом від російської агресії

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Блінкен: США підтримують зміцнення відносин з Україною, тоді як ми працюємо над захистом від російської агресії

США підтримують зміцнення відносин з Україною в той час, як триває робота щодо захисту від російської агресії, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен за результатами візиту в Україну.

"Завершив продуктивну поїздку до Києва, де я підтвердив нашу непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Сполучені Штати підтримують зміцнення наших відносин з Україною, тоді як ми працюємо над захистом від російської агресії. Наступна зупинка - Берлін", - написав Блінкен у Twitter у четвер.

 

Теги: #сша #блінкен
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