Порошенко: Зеленський для мене опонент, ворог для мене – Путін

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко нагадав, що в умовах, що склалися, країні насамперед потрібен загальнонаціональний консенсус.

"Ми закликаємо безвідповідальну "зелену" владу: країна, умови, поведінка агресора потребують загальнонаціонального консенсусу. Ще раз наголошую: Зеленський для мене опонент, ворог для мене – Путін, як і для всієї нашої команди", - заявив Порошенко, виступаючи перед журналістами у Печерському районному суді Києва після засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

На сьогодні необхідно діяти відповідально, наголосив він, для того щоб урятувати Україну, як у 2014 році.

"Ми не святкуємо перемогу, хоча, здавалося б, ми перемогли… Ми маємо діяти адекватно та ефективно. Ми не святкуємо, тому що у всій країні псевдомінують станції метро, вокзали, підприємства, перешкоджаючи нормальному функціонуванню країни. Ми не святкуємо, бо я твердо наполягаю, це є елементами гібридної війни, мета яких – залякати українців та знизити нашу здатність давати відсіч", - зазначив Порошенко.