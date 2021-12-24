Спроба арешту п'ятого президента України, лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка матиме для глави держави Володимира Зеленського непоправні наслідки, але ще є можливість зупинитися, заявляє голова Київського безпекового форуму, екс-прем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк.

"Спроба арешту Порошенка матиме для Зеленського непоправні наслідки. Можна запитати у Януковича. Суддям, які розглядатимуть цей запобіжний захід, добре відома доля особи з прізвищем Кірєєв. Ще є можливість зупинитися", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Так, Яценюк закликав владу "замість розбрату та політичних переслідувань провести відкриту розмову з опозицією та громадянським суспільством про те, як об'єднати та захистити державу перед загрозою наступу Росії".