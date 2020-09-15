Ще п'ять арабських країн можуть нормалізувати відносини з Ізраїлем - Трамп

Ще п'ять арабських країн можуть взяти приклад з ОАЕ та Бахрейну і нормалізувати відносини з Ізраїлем, заявив у вівторок президент США Дональд Трамп.

За його словами, "цього (прикладу) готові наслідувати багато ". "Ми значно просунулися вперед ще з п'ятьма країнами", - сказав Трамп.

Водночас він відмовився повідомити, про які саме країни йдеться.

Слова Трампа прозвучали після його двосторонніх зустрічей з представниками ОАЕ та Бахрейну напередодні церемонії підписання угод, які отримали найменування Авраамських.

У більшості арабських і мусульманських країн дипвідносини з Ізраїлем відсутні. Виняток становлять Єгипет, який встановив дипломатичні відносини з Ізраїлем у 1979 році, Йорданія - в 1994 році, а також Туреччина, яка була однією з перших мусульманських країн, які визнали Ізраїль. Тепер цей список поповнюють ОАЕ і Бахрейн.