Политика

20:20 15.09.2020

Ще п'ять арабських країн можуть нормалізувати відносини з Ізраїлем - Трамп

1 мин читать
Ще п'ять арабських країн можуть нормалізувати відносини з Ізраїлем - Трамп

Ще п'ять арабських країн можуть взяти приклад з ОАЕ та Бахрейну і нормалізувати відносини з Ізраїлем, заявив у вівторок президент США Дональд Трамп.

За його словами, "цього (прикладу) готові наслідувати багато ". "Ми значно просунулися вперед ще з п'ятьма країнами", - сказав Трамп.

Водночас він відмовився повідомити, про які саме країни йдеться.

Слова Трампа прозвучали після його двосторонніх зустрічей з представниками ОАЕ та Бахрейну напередодні церемонії підписання угод, які отримали найменування Авраамських.

У більшості арабських і мусульманських країн дипвідносини з Ізраїлем відсутні. Виняток становлять Єгипет, який встановив дипломатичні відносини з Ізраїлем у 1979 році, Йорданія - в 1994 році, а також Туреччина, яка була однією з перших мусульманських країн, які визнали Ізраїль. Тепер цей список поповнюють ОАЕ і Бахрейн.

 

 

Теги: #дипвідносини #трамп #араби
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:15 15.09.2020
Еще пять арабских стран могут нормализовать отношения с Израилем - Трамп

Еще пять арабских стран могут нормализовать отношения с Израилем - Трамп

09:23 15.09.2020
Трамп назвал сомнительной научную позицию по изменению климата

Трамп назвал сомнительной научную позицию по изменению климата

08:35 15.09.2020
Трамп назвал сомнительной научную позицию по изменению климата

Трамп назвал сомнительной научную позицию по изменению климата

06:35 15.09.2020
Трамп не видит угрозы климатических изменений, второй срок его президентства будет угрожать США новыми стихийными бедствиями – Байден

Трамп не видит угрозы климатических изменений, второй срок его президентства будет угрожать США новыми стихийными бедствиями – Байден

06:42 14.09.2020
Трамп: избирателям на нынешних выборах предстоит определиться с будущим США

Трамп: избирателям на нынешних выборах предстоит определиться с будущим США

22:09 11.09.2020
Трамп ожидает быстрого продолжения нормализации отношений арабских стран с Израилем

Трамп ожидает быстрого продолжения нормализации отношений арабских стран с Израилем

09:31 11.09.2020
Трамп продлил на год режим ЧП в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы

Трамп продлил на год режим ЧП в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы

13:42 09.09.2020
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира

Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира

06:30 08.09.2020
Трамп вновь раскритиковал Байдена

Трамп вновь раскритиковал Байдена

21:29 07.09.2020
Трамп заявил о поддержке идеи отказа от "Северного потока 2" после инцидента с Навальным

Трамп заявил о поддержке идеи отказа от "Северного потока 2" после инцидента с Навальным

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Государства-члены ООН в совместном заявлении осудили нарушения РФ прав человека в оккупированном Крыму - МИД

Кличко лидирует в рейтинге кандидатов в мэры Киева со значительным отрывом от конкурентов – опрос "Рейтинга"

Для Украины важно единство европейских стран в вопросе санкций против России – Зеленский

Арахамия против ВСК по "вагнеровской спецоперации"

Зеленский: после аннексии Крыма и войны на Донбассе у нас нет "отношений" с РФ, и о них говорить еще очень рано, пока мы только начали диалог

ПОСЛЕДНЕЕ

Государства-члены ООН в совместном заявлении осудили нарушения РФ прав человека в оккупированном Крыму - МИД

Глава Центризбиркома рассказал послам G7 в Украине о подготовке к местным выборам и сложностях, с которыми ЦИК сталкивается

Зеленский отмечает, что "Северный поток-2" является вызовом энергетической безопасности всей Европы

Зеленский: мы осуждаем покушение на Навального и ожидаем, как и весь мир, больше информации об этом

Зеленский считает, что пока преждевременно обсуждать вопрос переноса встреч ТКГ из Минска, следует дождаться развития ситуации в Беларуси

"УДАР" лидирует в рейтинге на выборах в Киевсовет, за ним идут "Слуга народа" и "Евросолидарность" – соцопрос

Кличко лидирует в рейтинге кандидатов в мэры Киева со значительным отрывом от конкурентов – опрос "Рейтинга"

Для Украины важно единство европейских стран в вопросе санкций против России – Зеленский

Арахамия против ВСК по "вагнеровской спецоперации"

Фокин подтвердил подлинность своего интервью, в котором призывал к амнистии боевиков и специальному статусу Донбасса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА