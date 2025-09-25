Україна встановила дипвідносини з Папуа Новою Гвінеєю – МЗС

Дипломатичні відносини встановили Україна та Папуа Нова Гвінея, відповідне Спільне комюніке на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН підписали міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Джастін Ткаченко.

Як повідомляється в телеграм-каналі МЗС України у четвер, Сибіга висловив вдячність своєму колезі за принципову підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. "Для нас це не просто символічний жест, а важливий крок для розвитку співпраці", – наголосив він і додав, що Україна готова розвивати відносини у ключових сферах, зокрема глобальної продовольчої безпеки, цифрових технологій і гуманітарних ініціатив.