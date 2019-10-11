Политика

15:34 11.10.2019

Більше ніж половина опитаних українців проти надання особливого статусу Донбасу

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Більше ніж половина опитаних українців проти надання особливого статусу Донбасу

Більше ніж половина опитаних українців (56%) не підтримують надання та закріплення у Конституції України особливого статусу Донбасу, свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 4 до 9 жовтня 2019 року.

Більшість респондентів (56%) виступає проти надання та закріплення у Конституції особливого статусу окремих територій Донецької та Луганської областей (підтримують лише 26% опитаних). Ідею введення в Україні федеративного устрою не підтримують 63% опитаних, підтримують - 17%.

Крім того, оцінюючи ситуацію на Донбасі, 40% респондентів вважають, що на сході країни точиться війна між Україною та Росією, ще 20% - що там відбувається сепаратистський заколот, який підтримує Росія, 15% поділяють думку, що на сході України відбувається громадянська війна, 7% - війна між Росією та США і 7% - на сході України відбувається боротьба за незалежність Донецької та Луганської "народних республік".

Що стосується політичного майбутнього територій ОРДЛО, то 56% опитаних громадян України хотіли б їх повернення до складу Донецької та Луганської областей України на тих самих умовах, що були раніше, 13,5% - щоб ці території повернулися під контроль України, але отримали більше незалежності від Києва, 10% - щоб ці території утворили автономію у складі України, 3% - щоб ці території відділилися від України та стали незалежними державами, 3% - щоб ці території відділилися від України й увійшли до складу Російської Федерації.

Згідно з даними дослідження, встановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують тільки 23,5% громадян (проти - 52%). Тільки 12% підтримали б відділення територій, зайнятих так званими ДНР і ЛНР, від України (не підтримують - 73%) і лише 10% підтримали б визнання Криму російським в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують - 70%).

При цьому ідею початку офіційних переговорів української влади з нинішнім керівництвом ОРДЛО підтримує 41,5% опитаних українців, не підтримує - 39%.

Також 47% опитаних не підтримують налагодження торговельно-економічних, фінансових контактів із "ДНР" і "ЛНР" (підтримують - 36%). 44% респондентів не підтримують ідеї припинення фінансування територій ОРДЛО (виплату пенсій, зарплат тощо), підтримують - 33%.

Водночас українці заради досягнення миру на Донбасі проти таких компромісів, як: амністія усім тим, хто брав участь у бойових діях на Донбасі (не підтримують 59%, підтримують - 18%), відмова від євроінтеграції (не підтримують 59%, підтримують - 19%), надання російській мові статусу другої державної (не підтримують 56%, підтримують - 29,5%), відмова від перспективи членства у НАТО (не підтримують 54%, підтримують - 25%).

Під час дослідження було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Вибірка опитування будувалася як багатоступінчаста, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% із імовірністю 0,95.

Теги: #статус #опитування #донбас
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