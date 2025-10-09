Інтерфакс-Україна
Політика
08:09 09.10.2025

Бельгія висунула вимоги щодо використання російських активів для фінансування позики Україні

2 хв читати
Бельгія висунула вимоги щодо використання російських активів для фінансування позики Україні
Фото: https://www.president.gov.ua/

Бельгія окреслила свої "червоні лінії" щодо використання заморожених російських активів для фінансування позики на репарації Україні в розмірі 140 млрд євро, вимагаючи від країн ЄС гарантій спільного покриття всіх поточних і майбутніх ризиків, повідомляє видання Politico.

За даними видання, Бельгія наполягає, щоб усі 27 країн Євросоюзу погодилися розділити відповідальність за можливі фінансові або юридичні наслідки, пов’язані з використанням російських активів, заморожених після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

"Ці гарантії не можуть бути обмежені лише сумою в 170 мільярдів євро готівкою, яку Комісія пропонує мобілізувати. Потенційна відповідальність може бути значно більшою за номінальну суму", — заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер лідерам ЄС під час неформального саміту в Копенгагені, згідно з документом, який цитує Politico.

Він також підкреслив, що "гарантії не мають автоматично припинятися після зняття санкцій, адже арбітражні процедури можуть з’явитися навіть через роки".

Бельгія, на території якої розташований фінансовий депозитарій Euroclear, що володіє більшістю заморожених російських державних активів, побоюється, що саме вона нестиме основну відповідальність у разі позовів з боку Росії.

Серед умов, висунутих урядом Бельгії: заборона на будь-які заходи, які можуть бути розцінені як конфіскація; юридично зобов’язальні гарантії солідарної відповідальності країн ЄС за ризики для Euroclear і Бельгії; а також домовленість про негайне надання коштів у разі необхідності повернення активів Росії, наприклад після укладення мирної угоди.

 

Теги: #бельгія #активи #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:53 09.10.2025
Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 55 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 55 од. спецтехніки

04:23 09.10.2025
Трамп: Ми врегулювали сім воєн і сподіваємося на врегулювання ситуації з Росією

Трамп: Ми врегулювали сім воєн і сподіваємося на врегулювання ситуації з Росією

16:17 08.10.2025
Прокуратура АР Крим звернулася до кримчан, щоб вони розказали свою історію воєнних злочинів РФ

Прокуратура АР Крим звернулася до кримчан, щоб вони розказали свою історію воєнних злочинів РФ

08:21 08.10.2025
ГУР оприлюднило інформацію про понад 170 українських культурних цінностей, викрадених росіянами

ГУР оприлюднило інформацію про понад 170 українських культурних цінностей, викрадених росіянами

00:49 08.10.2025
Трамп повідомив, що минулого тижня у війні РФ проти України загинуло 7812 солдатів

Трамп повідомив, що минулого тижня у війні РФ проти України загинуло 7812 солдатів

09:45 03.10.2025
ДБР виявило в одеського правоохоронця необґрунтовані активи на майже 3 млн грн

ДБР виявило в одеського правоохоронця необґрунтовані активи на майже 3 млн грн

01:05 03.10.2025
Прем'єр-міністр Бельгії не відкидає можливість отримання Україною репараційного кредиту - ЗМІ

Прем'єр-міністр Бельгії не відкидає можливість отримання Україною репараційного кредиту - ЗМІ

19:49 02.10.2025
Мерц вважає, що конкретне рішення щодо використання активів РФ буде ухвалено за три тижні

Мерц вважає, що конкретне рішення щодо використання активів РФ буде ухвалено за три тижні

19:54 01.10.2025
Росія готує план арешту європейських активів, якщо ЄС прийме рішення щодо заморожених російських фондів

Росія готує план арешту європейських активів, якщо ЄС прийме рішення щодо заморожених російських фондів

15:32 29.09.2025
Єврокомісія незабаром представить пропозиції використання росактивів для репарації України

Єврокомісія незабаром представить пропозиції використання росактивів для репарації України

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

"Слуга народу" підтримала кандидатуру Бережної на посаду віце-премʼєра з гуманітарної політики - міністра культури

Планується зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" - джерело

РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

Україна завершила процес скринінгу законодавства – єврокомісарка

ОСТАННЄ

Рейтинг Макрона впав до рекордно низьких 14% на тлі політичної кризи в країні - опитування

Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

"Слуга народу" підтримала кандидатуру Бережної на посаду віце-премʼєра з гуманітарної політики - міністра культури

Діяльність "Євросолідарності" та "Голосу" в Раді частіше оцінюють позитивно, ніж негативно, – соцопитування КМІС

Зеленський обговорив із міністром фінансів Данії продовження оборонної співпраці

Різні версії документів про санкції проти Порошенка опубліковані на сайтах президента та РНБО, що свідчить про фальсифікацію - адвокат

Міністр промисловості Данії анонсував меморандум для залучення українських підприємств ОПК до виробництва в його країні

"Слуга народу" планує провести Раду коаліції з прем'єром 6 жовтня

Нардеп Сірко: Після перемоги партії Бабіша Україна втратила підтримку Чехії в протистоянні з РФ

Нардеп Мережко: Попри перемогу популістів на парламентських виборах у Чехії, підтримка України збережеться

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА