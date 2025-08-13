В КМДА стверджують: голова КМВА Ткаченко не відповідає на пропозиції щодо проблеми з перепустками на комендантську годину

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко заявляє про проблеми з видачею перепусток для переміщення столицею в комендантську годину, яка діє з півночі до 5:00.

"У нас є проблема з нічними таксі… Частина цієї проблеми - перепустки для переміщення під час комендантської години. Роками вони роздавалися безконтрольно. Після прийняття посади начальника КМВА я розпочав аудит. Заступники Кличка Пантелеєв, Загуменний та Поворозник інформацію не надали в тому вигляді, в якому ведеться реєстр виданих перепусток. Отже реєстру немає. Невідомо хто, кому і коли видавав — це загроза і це проблема, яку КМВА тепер отримала у спадок", - написав Ткаченко 9 серпня в телеграм.

За його словами, КМВА призупинила видачу таких перепусток і почали цифровізацію процесу на основі досвіду Вінницької обласної військової адміністрації, передавши її в ГІОЦ ("Київ Цифровий") для розробки. При цьому Ткаченко зазначив, що "гроші столиця на це не виділяє".

Натомість керівник апарату Київської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитро Загуменний заявив, що КМДА у в січні 2025 року надала Ткаченку всю наявну інформацію стосовно перепусток для пересування у комендантську годину, а також пропозиції щодо цифровізації процесів.

"Із соціальних мереж стало відомо, що начальник КМВА невдоволений наданою йому інформацією. Однак на його прохання КМДА надала всю наявну інформацію ще на початку 2025 року. Разом із пропозиціями, як цифровізувати цей процес. Як керівник апарату я неодноразово особисто підіймав перед начальником КМВА питання щодо необхідності цифровізації видачі перепусток. Однак ці пропозиції досі лишаються без розгляду", – написав Загуменний у Facebook.

Він нагадав, що наразі чинні перепустки введено в дію 23 вересня 2024 року. Їх загальний надрукований тираж – 57 тис. До того, з 2022 року, формати перепусток кілька разів оновлювали.

"Право на видачу перепусток для пересування на час комендантської години мають Центральне управління Військової служби правопорядку, КМВА, КОДА, 12-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ. Загальний надрукований тираж нині діючих перепусток – 57 тис. З якою частиною цих перепусток розбиратиметься КМВА?" – зауважив керівник апарату, висловивши сподівання на конструктивну співпрацю на благо міста та країни.