Інтерфакс-Україна
Політика
15:26 13.08.2025

В КМДА стверджують: голова КМВА Ткаченко не відповідає на пропозиції щодо проблеми з перепустками на комендантську годину

2 хв читати
В КМДА стверджують: голова КМВА Ткаченко не відповідає на пропозиції щодо проблеми з перепустками на комендантську годину

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко заявляє про проблеми з видачею перепусток для переміщення столицею в комендантську годину, яка діє з півночі до 5:00.

"У нас є проблема з нічними таксі… Частина цієї проблеми - перепустки для переміщення під час комендантської години. Роками вони роздавалися безконтрольно. Після прийняття посади начальника КМВА я розпочав аудит. Заступники Кличка Пантелеєв, Загуменний та Поворозник інформацію не надали в тому вигляді, в якому ведеться реєстр виданих перепусток. Отже реєстру немає. Невідомо хто, кому і коли видавав — це загроза і це проблема, яку КМВА тепер отримала у спадок", - написав Ткаченко 9 серпня в телеграм.

За його словами, КМВА призупинила видачу таких перепусток і почали цифровізацію процесу на основі досвіду Вінницької обласної військової адміністрації, передавши її в ГІОЦ ("Київ Цифровий") для розробки. При цьому Ткаченко зазначив, що "гроші столиця на це не виділяє".

Натомість керівник апарату Київської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитро Загуменний заявив, що КМДА у в січні 2025 року надала Ткаченку всю наявну інформацію стосовно перепусток для пересування у комендантську годину, а також пропозиції щодо цифровізації процесів.

"Із соціальних мереж стало відомо, що начальник КМВА невдоволений наданою йому інформацією. Однак на його прохання КМДА надала всю наявну інформацію ще на початку 2025 року. Разом із пропозиціями, як цифровізувати цей процес. Як керівник апарату я неодноразово особисто підіймав перед начальником КМВА питання щодо необхідності цифровізації видачі перепусток. Однак ці пропозиції досі лишаються без розгляду", – написав Загуменний у Facebook.

Він нагадав, що наразі чинні перепустки введено в дію 23 вересня 2024 року. Їх загальний надрукований тираж – 57 тис. До того, з 2022 року, формати перепусток кілька разів оновлювали.

"Право на видачу перепусток для пересування на час комендантської години мають Центральне управління Військової служби правопорядку, КМВА, КОДА, 12-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ. Загальний надрукований тираж нині діючих перепусток – 57 тис. З якою частиною цих перепусток розбиратиметься КМВА?" – зауважив керівник апарату, висловивши сподівання на конструктивну співпрацю на благо міста та країни.

 

Теги: #тимур_ткаченко #перепустки #кмда #кмва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:54 06.08.2025
Один з поранених внаслідок удару по Києву 31 липня помер, кількість жертв сягнула 32 – КМВА

Один з поранених внаслідок удару по Києву 31 липня помер, кількість жертв сягнула 32 – КМВА

14:00 02.08.2025
Директорка департаменту КМДА Смірнова заявила правоохоронцям про стеження за нею

Директорка департаменту КМДА Смірнова заявила правоохоронцям про стеження за нею

18:33 31.07.2025
Трамп чітко дав зрозуміти, що угода про припинення російської в Україні має бути укладена до 8 серпня – представник США на Радбезі ООН

Трамп чітко дав зрозуміти, що угода про припинення російської в Україні має бути укладена до 8 серпня – представник США на Радбезі ООН

14:38 30.07.2025
Житній ринок отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини Києва - КМДА

Житній ринок отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини Києва - КМДА

14:31 25.07.2025
Кличко передав захисникам ще тисячу дронів від громади столиц

Кличко передав захисникам ще тисячу дронів від громади столиц

13:25 25.07.2025
Суд взяв під варту екс-директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА з правом застави у 30 млн грн

Суд взяв під варту екс-директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА з правом застави у 30 млн грн

09:13 18.07.2025
Правоохоронці затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку за хабарництво

Правоохоронці затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку за хабарництво

20:01 17.07.2025
Суд відсторонив від посади на два місяці і запровадив нічний домашній арешт керівнику Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Суд відсторонив від посади на два місяці і запровадив нічний домашній арешт керівнику Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

14:48 15.07.2025
КМДА повідомила про початок реставрації Садиби Зеленських

КМДА повідомила про початок реставрації Садиби Зеленських

13:50 11.07.2025
Кличко назвав підозри Бондаренку та Кандибору необґрунтованими і заявляє про посилення тиску на владу Києва

Кличко назвав підозри Бондаренку та Кандибору необґрунтованими і заявляє про посилення тиску на владу Києва

ВАЖЛИВЕ

Міністр закордонних справ Чехії: На майбутніх парламентських виборах чеська нація проголосує за українську

Туск: нагнітання напруги у стосунках України та Польщі – це путінський сценарій

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії опублікували заяву з застереженням щодо укладання миру без урахування позиції України

Трамп має всі важелі та рішучість щодо припинення війни і Україна підтримала всі пропозиції - Зеленський

Путін хоче, що йому пробачили захоплення півдня України та повної території Луганщини та Донеччини - Зеленський

ОСТАННЄ

Порошенко: єдиним прийнятним результатом переговорів має стати безумовне припинення вогню

"Європейська Солідарність" закликала спікера Ради негайно обговорити ситуацію на фронті на погоджувальній раді - співголова фракції

Міністр закордонних справ Чехії: На майбутніх парламентських виборах чеська нація проголосує за українську

Віртуальна зустріч коаліції охочих пройде в середу

Раді пропонують внести зміни до Виборчого кодексу щодо оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Саміт Трампа і Путіна в п’ятницю має призвести до припинення вогню – глава МЗС Франції

Туск: нагнітання напруги у стосунках України та Польщі – це путінський сценарій

Глава МЗС Чехії Липавський нагороджений медаллю "За підтримку України та дипломатичні зусилля"

Орбан про заяву ЄС: вказівки з "лави суддів" можуть погіршити ситуацію на зустрічі Трампа з Путіним

Зустріч Трампа та Путіна не має вирішувати майбутнє України та Європи – депутати Європарламенту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА