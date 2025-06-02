Ердоган заявив, що хотів би провести зустріч Зеленського, Путіна і Трампа в Туреччині

Турецька сторона сподівається, що зможе організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Стамбулі або в Анкарі, заявив у понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Сподіваємося провести зустріч Зеленського, Путіна, а також президента Трампа в Стамбулі або в Анкарі", - наводять його слова турецькі ЗМІ.

Говорячи про переговори делегацій РФ і України в Стамбулі, Ердоган повідомив, що вважає ці контакти важливими і пишається тим, що вони проходять саме в Туреччині.