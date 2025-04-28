Декілька країн висловили готовність забезпечувати припинення вогню, серед них не лише європейські – речник МЗС

Декілька країн висловили готовність забезпечувати припинення вогню в Україні, серед них не лише європейські, повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

Відповідаючи на запитання: "Які країни погодилися відправити війська в Україну для забезпечення режиму припинення вогню?", Тихій заявив: "Отже, підтверджую: є кілька країн — і не лише європейських, — які готові взяти участь у створенні сил стримування, забезпечення стабільності та безпеки в Україні", - сказав він під час прямого ефіру у соцмережі Х,

Однак Тихий зазначив, що наразі можна говорити лише про політичні обіцянки готовності надіслати війська, а не про фактичні розгортання.

"Деякі держави зробили це публічно, інші передали нам свої наміри через дипломатичні канали до Міністерства закордонних справ. Ми маємо відповідний список таких країн. Ми сподіваємося згодом оголосити про це офіційно. Але поважаємо бажання деяких держав діяти обережно і не афішувати свої кроки заради безпеки", - сказав речник.

Окрім того, за його словами, тривають обговорення щодо місій із контролю припинення вогню.

"Ми маємо дочекатися укладення політичного припинення вогню. Якщо це станеться, тоді знадобляться механізми контролю й верифікації, щоби гарантувати дотримання умов. Бо є небезпека, що Росія використає ситуацію для провокацій і порушень.

Отже, контрольні механізми будуть критично важливими, якщо політична угода запрацює", - сказав Тихий.

Речник наголосив, що Україна виступає за мир і стабільність в Європі. Наша позиція дуже чітка: ми виступаємо за мир і стабільність у Європі, але пояснити це європейським країнам буває непросто.

За словами Тихого, для стабільного миру важливо забезпечити фізичну присутність сил на місці, щоб гарантувати довгострокову стабільність. Він зазначив, що це складний процес, що вимагає тривалих зусиль і відповідної підготовки.