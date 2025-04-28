Інтерфакс-Україна
Політика
18:09 28.04.2025

Білий дім: Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню в Україні, а не будь-які тимчасові паузи в бойових діях

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Білий дім: Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню в Україні, а не будь-які тимчасові паузи в бойових діях

Речниця Білого Дому Керолайн Левітт прокоментувала заяву Володимира Путіна що до тимчасового перемир'я з 8 по 10 травня, повідомляє Sky News у понеділок. 

"Наскільки я розумію, Володимир Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що спочатку він хоче бачити постійне припинення вогню, щоб зупинити вбивства і зупинити кровопролиття", - сказала вона. 

Левітт сказала, що Трамп "зберігає оптимізм, що зможе укласти угоду", але додав, що президент США "дедалі більше розчаровується в лідерах обох країн", які "повинні сісти за стіл переговорів, щоб знайти вихід з цієї ситуації". 

Левітт додала, що зустріч двох лідерів показала, що Трамп "хоче бути президентом-миротворцем, яким він був під час свого першого терміну", додавши, що він "має намір зробити це знову".

Теги: #левітт #білий_дім

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