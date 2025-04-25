Кличко: Окупація України РФ неприйнятна, але нас примушують до територіальних поступок

Очільник Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявив, що в інтерв'ю для BBC Radio 4 він наголосив на тому, що український народ ніколи не прийме окупацію своєї країни Росією, але Україну "можуть примушувати до територіальних поступок в обмін на припинення війни".

"Мабуть, треба внести ясність. У своєму інтерв'ю журналістам BBC я говорив про те, що Україну можуть примушувати до територіальних поступок в обмін на припинення війни. На превеликий жаль, як ми бачимо, такий сценарій є цілком можливим. І про нього сьогодні говорять багато світових політиків та медіа. Тому озвучивши це, я не відкрив Америку. І в інтерв'ю я підкреслив, що український народ ніколи не прийме окупацію своєї країни росією", - написав Кличко в Телеграмі.

Мер Києва зазначив, що сценарій територіальних поступок суперечить національним інтересам України та запобігання ньому буде вимагати "надзусиль".

"Ми розуміємо, що сценарій територіальних поступок суперечить нашим національним інтересам і проти його реалізації треба боротися до останнього. Це вимагатиме надзусиль і від нас, і від наших європейських партнерів", - наголосив Кличко.

Як повідомлялось, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Україні, можливо, доведеться відмовитися від територій в рамках мирної угоди з Росією на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа про поступки, повідомляє BBC у п'ятницю. Мер Києва також вважає, що Україну можуть змусити поступитися частиною територій, але це буде лише тимчасовим рішенням.