Інтерфакс-Україна
Політика
09:45 16.04.2025

США знизили вимоги до України щодо повернення вартості наданої допомоги в угоді про мінерали - ЗМІ

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США знизили вимоги до України щодо повернення вартості наданої допомоги в угоді про мінерали - ЗМІ

США пом'якшили свої вимоги щодо повернення допомоги Україною під час переговорів щодо економічної угоди між двома країнами, пише Bloomberg у середу з посиланням на власні інформовані джерела.

"Після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація президента Дональда Трампа знизила свою оцінку допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії, з $300 млрд до приблизно $100 млрд, повідомили джерела. Це наближає її до власної оцінки України в понад $90 млрд", - йдеться в повідомленні.

У виданні відзначають, що уряд України відмовився від коментарів, доки не буде підписано угоду. Білий дім і Міністерство фінансів США не відповіли на запит про коментар. Натомість речник Міністерства фінансів відзначив, що технічні переговори були дуже продуктивними, додавши, що вони з нетерпінням чекають на швидке завершення переговорів.

Відповідаючи на запитання про стан переговорів у понеділок, міністр фінансів Скотт Бессент сказав, що Україна виступила з зустрічною пропозицією на вихідних, і переговори все ще тривають. "Ми дуже, дуже близькі… Її можна підписати вже цього тижня", - сказав він.

Одне з джерел також повідомило виданню, що переговори між технічними командами в п'ятницю та суботу були конструктивними, але США все ж таки поставилися до угоди як до можливості відшкодувати витрати в Україні за рахунок прибутку від фонду, розмір якого в останньому проєкті досі не уточнюється.

У виданні відзначають, що адміністрація президента США Трампа продовжує тиснути на Київ, щоб той уклав угоду про розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проектів, зокрема в галузі корисних копалин та інфраструктури. Адміністрація Трампа, як і раніше, неохоче обіцяє майбутні інвестиції у фонд – ключовий інтерес Києва в будь-якій такій угоді – і відклала це питання на невизначений термін, за словами джерел. Натомість, вони заявили, що витрати США на допомогу Україні під час війни слід розглядати як внесок Вашингтона до фонду, оскільки переговори є приватними. За словами джерел, українським переговірникам важко відмовити своїх американських колег від такого підходу.

Видання також називає ставки високими і для прагнень Києва вступити до Європейського Союзу, оскільки будь-яке преференційне ставлення до США може суперечити правилам єдиного ринку.

Переговори у Вашингтоні минулого тижня були зосереджені переважно на деталях потенційної угоди та не включали жодних високопоставлених урядовців. За словами одного з співрозмовників видання, юристи продовжуватимуть працювати дистанційно цього тижня, щоб якомога швидше завершити проєкт. Юридичні консультації Києву надає фірма Hogan Lovells. Одним із завдань Києва на наступній онлайн-зустрічі пізніше цього тижня є надання детальної інформації про конкретні проєкти, які може бути ініційовано в рамках угоди.

Теги: #угода #сша

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