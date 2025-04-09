Мерц пообіцяв зробити ФРН стабільнішою та безпечнішою

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Лідер християнських демократів Фрідріх Мерц, який, як очікують, незабаром стане канцлером Німеччини, у середу представив угоду про коаліцію із соціал-демократами, що передбачає, зокрема, зміни в політиці отримання громадянства ФРН.

"Майбутній уряд, майбутня коаліція проведе реформи і зробить інвестиції, щоб зберегти Німеччину стабільність, зробити її безпечнішою і сильнішою в економічному плані", - наводять європейські ЗМІ слова Мерца.

Він зазначив, що Європа "зможе покладатися" на Німеччину.

За його словами, коаліція націлена збільшити час перебування у ФРН, необхідний для того, щоб отримати громадянство. Наразі для того, щоб претендувати на нього, треба прожити щонайменше три роки в Німеччині. Згідно з планами Мерца і його соратників, цей термін буде збільшено як мінімум до п'яти років.

Він зазначив, що підхід коаліції орієнтується на "геополітичну напруженість у світі, що зростає". Серед факторів він згадав ситуацію в Україні, а також мита президента США Дональда Трампа.

За його словами, цілями коаліції є поліпшення зовнішньої та внутрішньої політики Німеччини у сфері безпеки, зокрема йдеться про збільшення витрат на оборону.

Раніше повідомлялося, що альянс ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) після кількох тижнів перемовин домоглися угоди щодо формування нової панівної коаліції в Бундестагу.

Угода має бути ще офіційно схвалена партіями. СДПН хоче винести її на голосування найближчими тижнями.

Альянс ХДС/ХСС під керівництвом кандидата на пост канцлера Мерца здобув перемогу на дострокових федеральних виборах наприкінці лютого. Відтоді він вів переговори про створення нової коаліції з СДПН Ларса Клінгбайля, які планували завершити не пізніше Великодня.