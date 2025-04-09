Інтерфакс-Україна

Політика

18:46 09.04.2025

Мерц пообіцяв зробити ФРН стабільнішою та безпечнішою

2 хв читати
Мерц пообіцяв зробити ФРН стабільнішою та безпечнішою
Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Лідер християнських демократів Фрідріх Мерц, який, як очікують, незабаром стане канцлером Німеччини, у середу представив угоду про коаліцію із соціал-демократами, що передбачає, зокрема, зміни в політиці отримання громадянства ФРН.

"Майбутній уряд, майбутня коаліція проведе реформи і зробить інвестиції, щоб зберегти Німеччину стабільність, зробити її безпечнішою і сильнішою в економічному плані", - наводять європейські ЗМІ слова Мерца.

Він зазначив, що Європа "зможе покладатися" на Німеччину.

За його словами, коаліція націлена збільшити час перебування у ФРН, необхідний для того, щоб отримати громадянство. Наразі для того, щоб претендувати на нього, треба прожити щонайменше три роки в Німеччині. Згідно з планами Мерца і його соратників, цей термін буде збільшено як мінімум до п'яти років.

Він зазначив, що підхід коаліції орієнтується на "геополітичну напруженість у світі, що зростає". Серед факторів він згадав ситуацію в Україні, а також мита президента США Дональда Трампа.

За його словами, цілями коаліції є поліпшення зовнішньої та внутрішньої політики Німеччини у сфері безпеки, зокрема йдеться про збільшення витрат на оборону.

Раніше повідомлялося, що альянс ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) після кількох тижнів перемовин домоглися угоди щодо формування нової панівної коаліції в Бундестагу.

Угода має бути ще офіційно схвалена партіями. СДПН хоче винести її на голосування найближчими тижнями.

Альянс ХДС/ХСС під керівництвом кандидата на пост канцлера Мерца здобув перемогу на дострокових федеральних виборах наприкінці лютого. Відтоді він вів переговори про створення нової коаліції з СДПН Ларса Клінгбайля, які планували завершити не пізніше Великодня.

Теги: #обіцянки #мерц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:44 15.03.2025
"Німеччина повернулася" – Мерц про плани радикальних витрат на оборону ФРН і 3 млрд євро допомоги Україні - ЗМІ

"Німеччина повернулася" – Мерц про плани радикальних витрат на оборону ФРН і 3 млрд євро допомоги Україні - ЗМІ

00:36 05.03.2025
Мерц проведе з Шольцем переговори про виділення 3 млрд євро додаткової допомоги Україні – ЗМІ

Мерц проведе з Шольцем переговори про виділення 3 млрд євро додаткової допомоги Україні – ЗМІ

22:56 04.03.2025
Мерц повідомив, що ХДС, ХСС і СДПН звільнять оборонні витрати від обмежень і створять фонд у 500 млрд євро

Мерц повідомив, що ХДС, ХСС і СДПН звільнять оборонні витрати від обмежень і створять фонд у 500 млрд євро

17:59 03.03.2025
Мерц назвав скандал у Білому домі "навмисною ескалацією" – ЗМІ

Мерц назвав скандал у Білому домі "навмисною ескалацією" – ЗМІ

10:56 05.06.2024
Половина опитаних українців вважають, що Зеленський не виконав більшість передвиборчих обіцянок, половина з них звинувачує в цьому його оточення - КМІС

Половина опитаних українців вважають, що Зеленський не виконав більшість передвиборчих обіцянок, половина з них звинувачує в цьому його оточення - КМІС

18:31 15.11.2021
"Слуга народу" виконала 42% своїх передвиборних обіцянок - Корнієнко

"Слуга народу" виконала 42% своїх передвиборних обіцянок - Корнієнко

07:08 27.03.2020
За рік Зеленський виконав лише дві передвиборчих обіцянки з дев'яти

За рік Зеленський виконав лише дві передвиборчих обіцянки з дев'яти

19:23 27.11.2019
Зеленський обіцяє інвесторам уникати необдуманих ретроспективних змін законодавства

Зеленський обіцяє інвесторам уникати необдуманих ретроспективних змін законодавства

12:16 22.07.2019
Екс-глава "Смарт-Холдингу" Тимофєєв обіцяє залучати в Україну $100 млн інвестицій щорічно в разі реалізації "Слугою народу" обіцяних реформ

Екс-глава "Смарт-Холдингу" Тимофєєв обіцяє залучати в Україну $100 млн інвестицій щорічно в разі реалізації "Слугою народу" обіцяних реформ

10:57 14.09.2018
Порошенко закликає українських політиків напередодні виборів не робити помилок - не давати нездійсненних обіцянок

Порошенко закликає українських політиків напередодні виборів не робити помилок - не давати нездійсненних обіцянок

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО, насамперед з США

Данія закликає до відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ України в ЄС в 2025р. - Б’єрре

Каллас: Відповідальність за злочини керівництва РФ та воєнні злочини має бути більш автоматичною

Сибіга: Україна ніколи не визнає жодні вкрадені Росією території, не погодиться на обмеження армії

Зеленський: якщо РФ порушує домовленості і США дієво відповідають, ми всі довіряємо США і президенту

ОСТАННЄ

Консерватори й соціал-демократи утворили коаліцію в Бундестазі

Тимчасове рішення по війні в Україні дасть час сторонам на перегрупування – конгрессвумен Спартц

ПАРЄ визнала іноземне втручання РФ загрозою демократії

США на Радбезі ООН: закликаємо РФ пам'ятати, що такі удари, як по Кривому Рогу, і страти полонених можуть завдати шкоди мирним зусиллям

Зеленський і прем’єр Бельгії обговорили спільне виробництво й інвестиції

Фон дер Ляєн запросила Китай активізувати зусилля для встановлення миру в Україні

Трамп анонсував зустріч на найвищому рівні з Іраном щодо його ядерної програми – ЗМІ

Маск особисто просив Трампа переглянути питання введення нових мит - ЗМІ

ЄС запровадить заходи у відповідь на мита США 15 квітня і 15 травня - єврокомісар з торгівлі

Трамп не розглядає можливість відкласти введення мит на 90 днів - Білий дім

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА