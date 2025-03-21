Росія не хоче закінчення війни, впевнений голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"путін бреше, що хоче миру. Замість реальних зусиль, щоб покласти край розпочатій ним війні, путін надсилає дрони та ракети — свою збочену версію "голубів миру", які день за днем атакують українські міста", - написав Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю.

Спікер нагадав, що лише за останні дні, коли Путін нібито погодився на пропозицію щодо 30-денного припинення вогню, Росія обстріляла цивільну інфраструктуру на Одещині, Запоріжжі, Сумщині, Київщині, Хмельниччині, Чернігівщині.

За словами Стефанчука, під час робочого візиту до Страсбурга він розповів колегам із парламентів інших країн правду про те, що відбувається.

"Мав честь виступити з трибуни Парламентської асамблеї Ради Європи. Закликав європейських партнерів зберігати єдність і принциповість: агресор розуміє лише силу, тому тільки спільна рішучість здатна зупинити війну. Цей візит ще раз підтвердив: Україна не одна. Світ не втомився — він гуртується", - зазначив Стефанчук.

Він також повідомив, що завершив робочий візит до Страсбурга, де взяв участь у Європейській конференції президентів парламентів та провів близько 30 двосторонніх зустрічей і розмов з колегами — керівниками парламентів держав-членів Ради Європи, ЄС і НАТО.