Економісти, політологи та експерти заявляють про фіаско миротворчих зусиль Трампа після розмови з Путіним

Українські політичні аналітики та бізнесмени вказують, що спроби президента США Дональда Трампа схилити Володимира Путіна до ідеї безумовного 30-денного припинення вогню з метою подальшого завершення війни в Україні виявилися невдалими.

Політаналітик і бізнесмен Карл Волох, коментуючи перемовини Трампа з Путіним у вівторок, відзначає, що праві були ті, хто називали шанс на компроміс примарним і нагадували, що Путін під час розмов щодо припинення війни ніколи не давав натяку щодо можливого помʼякшення позиції РФ, крім розпливчастого "маю попередні умови, але готовий їх обговорити з Трампом".

"Схоже, ніяких наступних кроків назустріч з боку Путіна не буде й за всі інші заходи з припинення війни Україні довелося б щедро платити суверенітетом. А це категорично суперечить позиції, принаймні, союзників США, та й самим американцям не надто подобається, якщо вірити останній соціології", - написав він у Facebook.

Волох вважає, що зараз "вибуху" на переговорах із РФ не буде і вони доволі швидко зайдуть у глухий кут, а далі можливі декілька сценаріїв, які наразі важко оцінювати.

Експрем'єр України (2014-2016), ексспікер Верховної Ради (2007-2008), голова Київського безпекового форуму (КБФ) Арсеній Яценюк вважає, що Путін прямо відкинув ідею Трампа запровадити 30-денне припинення вогню.

"Був вражений тим, що поважні медіа розповсюдили новину, мовляв, путін погодився на часткове припинення вогню. Це неправда. Якщо це виглядає, як качка, крякає, як качка - то це качка. Путін нахабно і прямо відкинув ідею Трампа запровадити 30-денне припинення вогню. Це реальність", - написав він у Facebook.

Кандидат політичних наук, народний депутат Верховної Ради ІІ-V скликань Роман Безсмертний вважає, що перемовини Трампа з Путіним виявилися "повним фіаско" для США. "Звісно, Дональд Трамп вже заявив, що діалог був прекрасним і чудовим. Напевне, через кількість подяк на адресу Президента США від кремля. Але спільної заяви США і РФ нема... Заява Білого дому - це художній твір на тему "миру-мир", це суцільна вода", - пояснив він у Facebook.

Безсмертний каже, що не мав ілюзій щодо результатів переговорів. "Путін миру не хотів і не хоче, в нього одна мета - знищення України і українців. Він вже планує похід далі - на захід. А Трамп йому в цьому допомагає. З позитивного: 175 полонених і 23 важко поранених воїни мають повернутися додому", - відзначив екснардеп.

Він вважає, що для України зараз найважливіше отримати від США точні формулювання про досягнуті домовленості, визначитись з позицією по них, виробити спільну з європейськими партнерами позицію, впевнено поінформувати Вашингтон про позицію України, "роз'яснивши партнерам, що їх затягують у Мінськ-3", а далі пояснити партнерам необхідність зміни тактики ведення переговорного процесу, не розкриваючи деталей.

Політичний експерт, юрист-міжнародник Андрій Смолій також заявив про "фіаско" за підсумками розмови Трампа з Путіним, і що "миру не буде". "Ви помітили, вперше Трамп не запросив журналістів, не коментував про хорошого Путіна. Була скасована прес-конференція та брифінг. Максимум на що спромігся Білий Дім - це реліз на сайті та допис у Truth Social. Все", - відзначив він.

За словами Смолія, на столі теперішньої історії лежить два варіанти: капітуляція України, якої прагне Путін, і продовження війни. "Трамп (якщо він дійсно хоче бути миротворцем, а не лохом, якого зараз розводить Путін) має усвідомити, що йому потрібно проти "байденізацію", тобто визнати що варіант подальшої підтримки України неминучий. Але Трамп в силу свого бачення вибирає сторону і буде далі тиснути на Україну. Відверто - ми для нього порожнє місце. І не лише ми. Інші теж", - відзначає експерт.

Він відзначає, що Україна в таких умовах має мати "червоні лінії", не йти на поступки РФ, домовлятись з європейськими країнами про зброю та фінансування, працювати над безпекою всередині країни, "і головне - не мати сподівань що щось розрулиться без нас".

Президент університету "Київська школа економіки" (КШЕ, KSE) Тимофій Милованов відзначає, що перед розмовою Трамп сподівався на прогрес в перемовинах з Путіним, а після неї "непрямо, але визнає: такого прогресу немає".

"Все що домовились – перемир'я щодо критичної інфраструктури, яке Росія вже порушує (дрони над Києвом просто зараз). В цьому звісно є хороша новина - Трамп бачить як воно то насправді домовлятись з Путіним. А також добре, що всі побоювання про те, що Трамп сьогодні здасть Україну, виглядають необгрунтованим. Поки що", - написав він у Facebook.

Путін, за словами Милованова, "чітко і прозоро показує, як він ставиться до миру і примирення новою атакою на Україну".

Підприємець, співзасновник аналітичної платформи "Михайлівський клуб" Владислав Оленченко вважає, що Путіну не цікаво говорити з Трампом про припинення вогню на 30 діб і він вже "вдруге відправив Трампа в сад з його миротворчими пропозиціями". За його словами, відбувається змагання "двох переговорних машин". "Поки рахунок 0:2 на користь кремлівської. В умовах, коли публічні прохання не працюють, а наважитись на операцію примус до миру відносно РФії адміністрація Трампа не готова, Трампу залишається один спосіб дій, спрямований на досягнення заявленої мети: примусити до миру Україну на умовах Путіна. Але і цього у Трампа не вийде", - додав він.

"І тоді йому залишиться перемагати хуситів з мексиканськими наркокартелями, розвалювати Євросоюз і підробляти рекламним агентом в компанії Tesla. Або наважитись на операцію примус до миру" відносно Московії, вірогідність чого складає менше 10% відсотків, як на мене, нажаль", - вважає Оленченко.