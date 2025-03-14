Вимоги Путіна щодо перемир'я це умови для знищення України - Мережко

Вимоги Путіна щодо перемир'я це умови для знищення України, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

“Цілком очікувано Путін ніби погодився, а насправді додав такі вимоги, які є абсолютно неприйнятними і які є, по суті, вимогами щодо створення можливостей для знищення України”, - сказав Мережко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у п'ятницю.

За словами Мережко, фактично Путін відмовився від пропозиції президента США Дональда Трампа про перемир'я.

“Зараз ми чекаємо реакцію Трампа на те, що Путін, по суті, відкинув його пропозицію щодо припинення вогню”, - зазначив народний депутат.