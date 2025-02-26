Політика

14:47 26.02.2025

Варшава не відправлятиме свої війська в Україну, але готова надати логістичну підтримку - Туск

2 хв читати
Варшава не відправлятиме свої війська в Україну, але готова надати логістичну підтримку - Туск

Польща готова надати логістичну підтримку миротворчій місії в Україні, якщо рішення про неї буде ухвалено, заявив у середу глава польського уряду Дональд Туск.

"Позиція Польщі зрозуміла: польські солдати не братимуть безпосередньої участі в миротворчій місії, хоч би як вона називалася, водночас Польща готова забезпечити логістичну допомогу", - сказав він у відеозверненні, опублікованому в соцмережі Х у середу.

"Ми робимо це і зараз, але в разі необхідності (ми готові робити це) навіть у більшому обсязі", - зазначив він.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також заявив, що Польща не планує відправляти свої війська в Україну.

Європейські країни розділилися в думках щодо відправлення військ в Україну. На саміті країн ЄС 18 лютого лідери Німеччини, Італії, Польщі та Іспанії висловили небажання відправляти миротворчі сили в Україну. Пізніше президент Франції Еммануель Макрон разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером виробили спільну позицію: європейці готові ввести десятки тисяч своїх військових в Україну після досягнення перемир'я з Росією. Макрон неодноразово наголошував на цьому під час своїх зустрічей у Вашингтоні, навіть намагався переконати президента США Дональда Трампа стати частиною цього плану. Проте Трамп неодноразово заявляв, що це справа Європи, він говорив також, що і російська сторона не проти введення в Україну європейських військ. Це твердження спростував нещодавно міністр закордонних справ РФ Лавров.

Лідер партії ХДС-ХСС Фрідріх Мерц, який у результаті виборів, що відбулися в неділю в Німеччині, може стати федеральним канцлером, виступав за більшу самостійність і самодостатність Європи в питаннях безпеки. Чіткішу позицію в питанні відправлення військ в Україну він, імовірно, визначить пізніше.

Теги: #польща #війська #туск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:09 26.02.2025
Міністр фінансів Франції: Британія, ФРН, Франція та інші європейські країни готові відправити війська як гаранти перемир'я

Міністр фінансів Франції: Британія, ФРН, Франція та інші європейські країни готові відправити війська як гаранти перемир'я

23:05 25.02.2025
Польща невдовзі передасть Україні чергову партію у 5 тисяч Starlink – віце-прем'єр уряду Польщі

Польща невдовзі передасть Україні чергову партію у 5 тисяч Starlink – віце-прем'єр уряду Польщі

21:34 25.02.2025
Польща проводить переобладнання цивільних аеропортів під воєнні завдання

Польща проводить переобладнання цивільних аеропортів під воєнні завдання

20:38 25.02.2025
Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

18:58 25.02.2025
Європейські лідери зустрінуться в Лондоні 2 березня для обговорення оборони - Туск

Європейські лідери зустрінуться в Лондоні 2 березня для обговорення оборони - Туск

15:22 25.02.2025
Польща готує 46-й пакет допомоги Україні та буде продовжувати допомагати – віцепрем'єр

Польща готує 46-й пакет допомоги Україні та буде продовжувати допомагати – віцепрем'єр

13:55 25.02.2025
Рішення щодо перспектив автономних торговельних заходів прийматиметься з урахуванням ситуації в Україні – польський міністр

Рішення щодо перспектив автономних торговельних заходів прийматиметься з урахуванням ситуації в Україні – польський міністр

16:05 24.02.2025
У Польщі скасували проведення самітів ЄС-США та ЄС-Україна, повідомив Дуда

У Польщі скасували проведення самітів ЄС-США та ЄС-Україна, повідомив Дуда

02:16 23.02.2025
Дуда вважає, що економічна присутність США в Україні є гарантією її безпеки

Дуда вважає, що економічна присутність США в Україні є гарантією її безпеки

01:00 23.02.2025
Дуда на зустрічі з Трампом: мене турбує безпека Польщі

Дуда на зустрічі з Трампом: мене турбує безпека Польщі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія спростовує інформацію про нібито запропоновану Україні угоду щодо критичних мінералів

Кошта проведе відеоконференцію з лідерами ЄС, щоб напередодні спецсаміту заслухати Макрона про його зустріч із Трампом

Вибори президента України відбудуться після закінчення війни - заява Ради

ЄС запропонував Україні свою угоду щодо критичних мінералів

Президент Фінляндії закликав Європу сформувати спільний план для переговорів з РФ

ОСТАННЄ

Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

УВКБ ООН за зиму допомогло більш ніж 250 тис. українців - Верещук

Велика Британія планує на 2 березня зустріч європейських лідерів для обговорення України та оборони - ЗМІ

Президент Польщі заявив про готовність прийняти американський військовий контингент із Німеччини

Єврокомісія спростовує інформацію про нібито запропоновану Україні угоду щодо критичних мінералів

Рада не підтримала пропозицію викликати Свириденко для пояснення ситуації з угодою щодо рідкісноземельних металів

Мережко: важливо, що резолюція РБ ООН не містить проросійських наративів

Кошта проведе відеоконференцію з лідерами ЄС, щоб напередодні спецсаміту заслухати Макрона про його зустріч із Трампом

Вучич назвав голосування щодо української резолюції в ГА ООН помилковим, варто було утриматися

Експрем'єр Великої Британії Джонсон бачить позитивні моменти у потенційній американо-українській угоді щодо рідкісноземельних металів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА