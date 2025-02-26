Варшава не відправлятиме свої війська в Україну, але готова надати логістичну підтримку - Туск

Польща готова надати логістичну підтримку миротворчій місії в Україні, якщо рішення про неї буде ухвалено, заявив у середу глава польського уряду Дональд Туск.

"Позиція Польщі зрозуміла: польські солдати не братимуть безпосередньої участі в миротворчій місії, хоч би як вона називалася, водночас Польща готова забезпечити логістичну допомогу", - сказав він у відеозверненні, опублікованому в соцмережі Х у середу.

"Ми робимо це і зараз, але в разі необхідності (ми готові робити це) навіть у більшому обсязі", - зазначив він.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також заявив, що Польща не планує відправляти свої війська в Україну.

Європейські країни розділилися в думках щодо відправлення військ в Україну. На саміті країн ЄС 18 лютого лідери Німеччини, Італії, Польщі та Іспанії висловили небажання відправляти миротворчі сили в Україну. Пізніше президент Франції Еммануель Макрон разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером виробили спільну позицію: європейці готові ввести десятки тисяч своїх військових в Україну після досягнення перемир'я з Росією. Макрон неодноразово наголошував на цьому під час своїх зустрічей у Вашингтоні, навіть намагався переконати президента США Дональда Трампа стати частиною цього плану. Проте Трамп неодноразово заявляв, що це справа Європи, він говорив також, що і російська сторона не проти введення в Україну європейських військ. Це твердження спростував нещодавно міністр закордонних справ РФ Лавров.

Лідер партії ХДС-ХСС Фрідріх Мерц, який у результаті виборів, що відбулися в неділю в Німеччині, може стати федеральним канцлером, виступав за більшу самостійність і самодостатність Європи в питаннях безпеки. Чіткішу позицію в питанні відправлення військ в Україну він, імовірно, визначить пізніше.