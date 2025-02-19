"Євросолідарність" закликає відмовитися від внутрішньої політичної боротьби і посилити канали комунікацій з партнерами

Представники партії "Європейська солідарність", коментуючи заяви президента США Дональда Трампа за підсумками переговорів США та РФ в Ер-Ріяді 18 лютого, закликали відмовитися від внутрішньої політичної боротьби і об'єднатися задля забезпечення безпеки України.

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко підкреслила, що наразі Росія виходить з міжнародної ізоляції і намагається по максимуму використати сценарій "втоми від України".

"Питання не лише в зустрічі в Ер-Ріяді. Путін ще до початку мирних переговорів може отримати те, що в ультимативній формі давно вимагав від Заходу, зокрема зменшення американської присутності в Європі. США повертаються до політики ізоляціонізму, а стратегія відірвати Росію від Китаю призведе до зворотнього - посилення москви як столиці вісі зла і провокуватиме її і сателітів на нові конфлікти", - написала Геращенко у Facebook.

Вона підкреслила, що Путін вже підірвав єдність серед НАТО і ЄС. В той же час українська влада підкидає дров в вогонь, підриваючи внутрішню єдність, воюючи з опозицією, мерами і бойовими командирами.

"Треба змінити і посилити канали комунікації з командою Трампа, ну не сприймають там 5 ефективних менеджерів. Час Зеленському зібрати велику дипломатичну нараду не з братвою в мʼятому псефдокамуфляжі, а тих, хто має досвід переговорів з РФ. Хто ввійде в Україну переговорну команду – це питання критичне. Максимальна активізація діалогу з ЄС, який прокидається від летаргічного сну і нарешті усвідомлює рівень безпекових загроз перед континентом", - наполягає Геращенко.

Але найголовніше, підкреслила вона, вирішити управлінську кризу всередині країни.

"Українська влада має виконати власне домашнє завдання. Вигнати взаший з Банкової авторів сценарію розколу суспільства, припинити війну проти опозиції, відмовитися від фактичної коаліції з ОПЗЖ, які радо проголосують будь який сценарій Москви під виглядом "миру", створити проукраїнську патріотичну більшість і уряд порятунку. Нинішній уряд не лише інтелектуально неспроможній вивести країну з кризи, але й причетний до злочину – фальсифікації документів для РНБО і політично вмотивованих переслідувань опонентів", - заявила Геращенко.

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в свою чергу запропонував план подальших дій, який передбачає у тому числі створення уряду національної єдності.

"Можна і іншим шляхом піти. Наприклад, послати Трампа і зібрати лайки. Проблема в тому, що за цими лайками - смерті людей. Тому прямо зараз нам потрібен уряд національної єдності. Куди увійдуть всі партії, крім ОПЗЖ. Ми - всередині розуміємо, що так, вибори - це непотрібна історія прям зараз. Спочатку - мир, а потім вибори. Але все одно коли про це говорить путін, не все одно, коли про це говорить Трамп (лідер країни від якої ми залежимо на 1000%). Тому варіантом вирішення цієї проблеми - є Уряд Національної Єдності", - написав Гончаренко в телеграм-каналі.

Він також включив до плану дій чіткішу комунікацію з українським суспільством і армією, формування тіснішого альянсу з Європою, а також вибудовування довгострокових зв'язків з проукраїнськими представниками як демократичних, так і республіканських сил в США.

"Зараз дуже важливо, щоб Зеленський вийшов і прокомунікував те, що вчора заявив Трамп. Були сказані дуже серйозні речі і Україна не може просто так це слухати", - додав Гончаренко.

Він підкреслив, що умови України також мають бути чіткими.

"Ніякого скорочення армії. Ніякої заборони на виробництво зброї. Жодних економічних обмежень. Жодних обмежень суверенітету. Жодного визнання окупованих територій російськими. Ми не можемо повернути їх зараз, але вони наші і прийде день - ми їх повернемо. Конфіскація вже нарешті заморожених російських активів на нашу користь. Ось основні принципи та вимоги, які мають бути основоположними з нашого боку. На базі цього можна йти на переговори", - наголосив нардеп.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час церемонії відкриття нового посольства України в Анкарі заявив, що Україна ніколи не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету і хоче, щоб закінчення війни ґрунтувалося на гарантіях безпеки, які будуть надані США, ЄС, Туреччиною та всією Європою.

Після цього Трамп на пресконференції за підсумками переговорів США та РФ в Ер-Ріяді 18 лютого заявив, що РФ нібито хоче завершення війни, а її нібито можна було вирішити без територіальних втрат ще кілька років тому, і що в Україні необхідно провести вибори, бо в Зеленського нібито занизький рейтинг.

Також Трамп заявив, що США нібито виділили Україні приблизно $350 млрд допомоги, "ну, можливо, трохи менше", і наголосив, що "ніколи не бачив жодного звіту про це". "Це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть?", - сказав він.

Наразі не зрозуміло, якими даними керувався Трамп.