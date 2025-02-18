Лідери країн ЄС розійшлися в думках щодо введення військ в Україну, але збільшать витрати на оборону – ЗМІ

Європейські країни зіткнулися з протиріччями щодо відправки військ в Україну на термінової зустрічі лідерів країн ЄС та НАТО, що відбулася у понеділок у Парижі, яка мала на меті досягти консенсусу щодо того, як реагувати на мирні переговори президента США Дональда Трампа з Росією, повідомляє Financial Times у вівторок.

Лідери Німеччини, Італії, Польщі та Іспанії висловили небажання відправляти миротворчі сили в Україну, через кілька годин після того, як Великобританія заявила про готовність надати війська.

За словами офіційних осіб, поінформованих про зустріч, Франція запропонувала "сили стримування", які будуть розміщені за майбутньою лінією припинення вогню в Україні, а не на ній.

У своїх коментарях після саміту канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав дискусію про розгортання військ "вкрай недоречною", оскільки війна все ще триває.

"Дискусія є абсолютно передчасною, і зараз не найкращий час для неї", - сказав Шольц, який обережно ставиться до питання про відправку солдатів в Україну напередодні загальнонаціональних виборів. Він сказав, що "трохи роздратований" цією дискусією, назвавши її "незрозумілими дебатами в невідповідний час і на невідповідну тему".

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила колегам-лідерам, що вона вагається щодо відправки європейських військ в Україну, назвавши це "найскладнішим і найменш ефективним" з різних варіантів, за словами людей, поінформованих про її висловлювання.

Прем'єр-міністр Великобританії сер Кейр Стармер заявив, що він "готовий розглянути питання про введення британських військ в Україну разом з іншими, якщо буде досягнута міцна мирна угода". Однак він додав: "Повинна бути підтримка з боку США. Гарантія безпеки з боку США – єдиний ефективний спосіб стримати Росію від повторного нападу на Україну".

Стармер підтвердив, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні наступного тижня, а після повернення проведе подальші переговори з європейськими лідерами.

Макрон заявив, що найближчими днями продовжить консультації з європейськими партнерами як щодо допомоги Україні, так і щодо розбудови власних збройних сил.

"Ми хочемо міцного і тривалого миру в Україні, - додав він. "Ми будемо працювати з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключ до успіху".

Окрім Великої Британії, Німеччина, Італія та Польща після зустрічі також виступили за те, щоб США продовжували брати участь у забезпеченні безпеки України.

Один британський посадовець відмахнувся від небажання деяких європейських країн запропонувати війська для підтримання режиму припинення вогню в Україні, сказавши: "Нам не потрібно, щоб усі сказали "так", досить, щоб їх було достатньо".

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що вона "відкрита для обговорення багатьох різних речей", таких як розгортання військ.

"Але я також хотіла б підкреслити, що є дуже, дуже багато речей, які необхідно прояснити, перш ніж ми дійдемо до цієї ситуації, тому що ми говоримо про безпеку наших власних чоловіків і жінок", - додала вона.

Іспанія висловила скептицизм щодо введення військ в Україну до Паризького саміту.

"Наразі ніхто не розглядає питання про введення військ в Україну", - заявив Хосе Мануель Альбарес, міністр закордонних справ Іспанії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава не готова до відправки військ. Він применшив розбіжності, продемонстровані під час саміту в Парижі.

Водночас, він применшив розбіжності, продемонстровані на зустрічі, заявивши, що всі європейські країни усвідомили, що вони повинні посилити свої збройні сили.

"Була досягнута згода і одностайність у тому, що значне збільшення витрат на оборону є абсолютно необхідним", - сказав Туск.

Лідери на паризькій зустрічі обговорили, як фінансувати посилення європейського оборонного потенціалу, можливо, за рахунок спільних запозичень або інших методів, які Франція назвала "інноваційними фінансуванням".

Макрон закликав ЄС взяти участь у спільних запозиченнях, щоб зменшити свою залежність від американських військ і озброєнь, хоча Німеччина і Нідерланди виступили проти цього.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в п'ятницю, що запропонує столицям ЄС тимчасово пом'якшити правила блоку щодо дефіциту для збільшення витрат на оборону.

Як повідомлялось, президенти Європейської ради і Європейської комісії Антоніу Кошта та Урсула фон дер Ляйен по завершенню зустрічі у Парижі заявляють, що Україна заслуговує на мир, який поважає її незалежність та територіальну цілісність із сильними гарантіями безпеки.