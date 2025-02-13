Не можна допустити ще однієї Мюнхенської угоди, немає дешевшої гарантії безпеки для України, ніж членство в НАТО - глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс застеріг світ від ще однієї Мюнхенської угоди і підкреслив, що Україна і Європа мають бути повністю залучені до процесу переговорів про мир.

“Україна має бути в центрі будь-яких переговорів і мирних угод щодо її майбутнього. Вона заплатила величезну ціну, захищаючи свій суверенітет і свободу від військового завоювання Росії. Разом з Україною Європа має бути повністю залучена до процесу, демонструючи надійні дії та відданість”, - написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, це означає посилення підтримки України, посилення енергетичних санкцій проти Росії, запровадження тарифів на російські товари та сприяння використанню заморожених активів Росії. Він закликав “вжити всіх заходів для зміцнення України і послаблення Росії”.

“Що означає “гарна угода”? Справедливий і міцний мир, який Україна зможе підтримувати, з надійними гарантіями безпеки від своїх трансатлантичних союзників. Немає дешевшої чи ефективнішої гарантії безпеки для України, ніж повноправне членство в НАТО”, - заявив Кястутіс.

Він наголосив, що “зупинити вбивство необхідно, але недостатньо – російську агресію потрібно покласти край”.

“Агресора треба залишити з порожніми руками, без стимулів для подальшої агресії – без територіальних надбань чи політичних дивідендів. Росія повинна заплатити за завдані збитки”, - закликав очільник МЗС.

Як відомо, наслідком Мюнхенської угода 1938 р. між Німеччиною (А. Гітлер), Італією (Б. Муссоліні), Великою Британією (Н. Чемберлен) та Францією (Е. Даладьє) було приєднання частини Чехословаччини до Німеччини. Додаткова декларація передбачала надання Францією та Великою Британією гарантії нових кордонів Чехословаччини, а доповнення до угоди — врегулювання питання про польську та угорську меншини в Чехословаччині. Після цього Німеччина та Італія зобов’язувалися надати їй міжнародні гарантії щодо нових кордонів. Виконання угоди стало фактом розчленування Чехословаччини: