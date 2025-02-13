Нові мирні домовленості не працюватимуть іншим шляхом, ніж Мінський і Нормандський формати, вважає ексміністр Кулеба

Президент США Дональд Трамп може змусити Україну та РФ домовитися про припинення вогню, але занадто складно буде це втримати, потенційні мирні домовленості працюватимуть так само, як Мінський та Нормандський формати, вважає колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Чи вірю я в те, що Трамп може змусити обидві сторони домовитися про припинення вогню? Вірю, що це можливо. Чи буде можливим утримання припинення вогню? Вважаю, що це буде занадто складно", - сказав він у подкасті, розміщеному на каналі Gabrielius Landsbergis в YouTube.

Кулеба додав: "Чи завершить Трамп війну? Я не вірю в це, тому що війна завершиться, тільки якщо путін сприйме українську незалежність і той факт, що Україна належить Заходу".

За його словами, таке сприйняття малоймовірне.

"Ми всі пам'ятаємо, як працювали мінський процес і формат Норманді, думаю, що немає жодних причин вірити в те, що потенційні домовленості, якщо будуть досягнуті, працюватимуть якимось іншим шляхом, ніж це було з Мінським форматом і Норманді", - наголосив він.

Відповідаючи на питання про те, як українці сприймуть мирний план, якщо він буде спрямований проти самих українців, Кулеба сказав, що українці не погодяться на мирну угоду без повернення своїх територій, припинення бойовий дій на фронті та обстрілів по всій території країни.

Також, за його словами, неприйнятні для українців варіанти мирних угод сприятимуть радикалізації українського суспільства, що в свою чергу може призвести до того, що політики, погодившись на такий мир, поставлять своє життя фізично під загрозу.

"У нас немає бути ніяких ілюзій щодо того, що включення путіна в мирну угоду стримає його спроби розгойдування України зсередини країни", - додав він.