Медицина

17:47 20.06.2024

Співпраця з НСЗУ не мала істотного впливу на ринок лабораторної діагностики - "Діла"

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Співпраця з НСЗУ не мала істотного впливу на ринок лабораторної діагностики - "Діла"

Співпраця з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) не мала істотного впливу на ринок лабораторної діагностики, вважає генеральний директор медичної лабораторії "Діла" Олексій Бабич.

"На наш погляд, співпраця з НСЗУ не вплинула на ринок лабораторної діагностики. Дослідження за програмою НСЗУ становили менше ніж 0,5% від усього обсягу ринку, що виконується приватними лабораторіями", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас Бабич зазначив, що попит на лабораторні дослідження у населення значно перевищує можливості програми, тому "важливо продовжувати розвивати цю систему, адже будь-яка взаємодія приватного бізнесу і держави сприяє розвитку галузі".

За оцінками Бабича, від початку 2024 року обсяг лабораторного ринку "повільно зростає", але сповільнення динаміки зумовлене переважно зовнішньополітичними та економічними чинниками.

Він уточнив, що лабораторія "Діла" від початку року відкрила 105 нових відділень по всій території України та запустила соціальні ініціативи.

Бабич зазначив, що на українському ринку лабораторних послуг не буде концентрації без істотної зміни економічної ситуації. "Конкуренція на лабораторному ринку за останні два роки сильно зросла через скорочення кількості клієнтів, більшість із яких не повернулися в Україну. Відповідно, кожен із гравців працює над утриманням наявних і залученням нових клієнтів", - сказав він.

Бабич вважає, що до кінця війни ситуація суттєво не зміниться. "Збільшення витрат на імпортні реагенти, зростання орендних платежів, кредитів та інших витрат, кадрів та одночасне забезпечення гідного рівня заробітної плати є основними викликами, з якими ми працювали протягом останніх двох років. Інфляція та девальвація впливають на купівельну спроможність українців та ціни. Хоча у 2023 році купівельна спроможність показала ознаки відновлення, зараз на неї знову впливають девальвація та війна", - констатував він.

Теги: #діла #нсзу

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