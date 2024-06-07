Рада ухвалила за основу законопроєкт, що обмежує взаємодію медиків із фармкомпаніями
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, що обмежує взаємодію фармацевтичних компаній із медиками.
За відповідний законопроєкт про розширення переліку обов'язків медичних і фармацевтичних працівників, а також спеціалістів із реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності (№10293) проголосували 250 депутатів у четвер.
Як повідомлялося, раніше цей законопроєкт підтримав парламентський комітет здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування.
Документ, зокрема, забороняє медикам і фармацевтам безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити та/або одержувати сувенірну та брендовану продукцію від фармвиробників, дистриб'юторів і аптек, просити та/або одержувати для себе або близьких їм осіб подарунки, бонуси, премії, повернення готівкових коштів, рекламувати лікарські засоби, а також виписувати лікарські засоби, медичні вироби, допоміжні засоби реабілітації на фірмових бланках.