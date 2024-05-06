Алгоритми ШІ можуть підвищити точність діагностики, але повноцінно замінити медика наразі не можуть - експерти

Алгоритми штучного інтелекту (ШІ) у сфері охорони здоров'я можуть підвищити точність діагностики, але повноцінно замінити медика наразі не в змозі, вважають опитані агентством "Інтерфакс-Україна" експерти.

За словами директора групи технологічного розвитку медичної лабораторії "Діла" Ірини Дорошенко, такі автоматизовані алгоритми під час проведення морфологічних досліджень (ЗАК, ЗАС, цитогенетичні дослідження) ідентифікують і виконують попередню класифікацію клітин відповідно до закладених стандартів або накопиченої бази даних. Крім того, зокрема, в перинатальній діагностиці виконується розрахунок ризиків настання негативних прогнозів.

"Якщо ми поговоримо про лабораторний висновок, то за допомогою ШІ можна досягти точності 90% і вище за деякими напрямами. Точність суб'єктивної оцінки людиною не дуже висока і може бути збільшена за допомогою ШІ. Тобто ми усуваємо такі фактори, як втома, неуважність, системні та несистемні помилки. Але надперевага оцінки людиною - це нестандартні випадки, за яких вам потрібно відмовитися від узагальнених правил. Наразі ШІ поки що не може зробити це ефективно", - сказала вона.

Водночас Дорошенко зазначила, що висновки, зроблені людиною, можуть бути точнішими у 5% випадків, тоді як у 95% точніший ШІ. За словами Дорошенко, найефективнішим застосування алгоритмів ШІ можуть бути ефективними, зокрема, під час проведення скринінгових досліджень, а також у дуже складних, де оцінюють можливість і ризики тих чи інших діагнозів, зокрема в онкології.

"ШІ відіграє важливу роль у міждисциплінарній діагностиці, коли різні лабораторні методи дають результати, які розкидані при інтерпретації", - сказала вона.

Своєю чергою, директор із медичних інновацій клініки UniClinic (Запоріжжя) Михайло Софілканич зазначив, що ця клініка розробила й успішно використовує п'ять асистентів на основі ШІ, які значно підвищили якість обслуговування пацієнтів і оптимізували роботу персоналу. Лікувальний заклад використовує асистента ШІ для оцінки листування операторів call-центру з пацієнтами, асистента для поліклініки для аналізу діагнозів і призначення лікарів, зіставляючи їх із базою даних клініки, а також асистента ШІ діагностики, який аналізує висновки КТ і МРТ, надаючи рекомендації лікарям, що прискорює процес діагностики та зменшує ймовірність помилок. Крім того, тут використовуються алгоритми ШІ в симуляторі для тренінгу розмов операторів call-центру та оцінки аудіозаписів розмов.

"Ми переконані, що використання штучного інтелекту в медицині є кроком у майбутньому. Наш досвід показує, що ШІ може значно поліпшити якість медичних послуг та оптимізувати персонал", - вважає Софілканич.

Водночас операційний директор і співвласник багатопрофільного медичного центру "Лелека" Вадим Зукін у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" зазначив, що їхня клініка наразі дуже цікавиться цією темою.

"Ми стежимо за новинками в цьому напрямі, але поки що нічого серйозного і готового для медицини, чим могли б користуватися вже зараз, ми не бачимо", - сказав він.

Зі свого боку, заступник гендиректора "Сінево Україна" Микола Скавронський зазначив, що прикладом використання технологій ШІ в "Сінево" є програмне забезпечення, що використовується в процесі виконання аналізів загальної практики, однак, за словами Скавронського, "програма лише "подає снаряди", фінальне рішення і валідація результатів залишається за лікарем".

"У боротьбі "лікар із мікроскопом" проти "програма розпізнавання на основі ШІ" ініціативу вже перехопив ШІ, а для лікаря ситуація значно погіршується з року в рік, тобто роль людини зменшується. На мій погляд, сьогодні ми перебуваємо на початку шляху розвитку ШІ в медицині та лабораторній діагностиці, і цей процес лише починається", - сказав він.

Водночас Скавронський наголосив, що наразі в Україні заходи з нормативного регулювання технологій ШІ перебувають лише на стадії розроблення: "регулювання відсутнє, законодавчу базу створено і вона працює "під людину". За оцінкою Скавронського, у сфері лабораторної діагностики технології ШІ можуть значно спростити і прискорити низку процесів і виключити вплив людського фактора, а в майбутньому, можливо, зможуть робити певні прогнози.

Водночас Скавронський нагадав, що у травні 2023 року ВООЗ закликала до обережності під час використання ШІ у сфері охорони здоров'я та наголосила, що дані, які використовуються для навчання ШІ, можуть бути упередженими, генерувати оманливу або неточну інформацію, створюючи ризики для здоров'я користувачів.