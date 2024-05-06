Медицина

14:35 06.05.2024

Алгоритми ШІ можуть підвищити точність діагностики, але повноцінно замінити медика наразі не можуть - експерти

3 хв читати
Алгоритми ШІ можуть підвищити точність діагностики, але повноцінно замінити медика наразі не можуть - експерти

Алгоритми штучного інтелекту (ШІ) у сфері охорони здоров'я можуть підвищити точність діагностики, але повноцінно замінити медика наразі не в змозі, вважають опитані агентством "Інтерфакс-Україна" експерти.

За словами директора групи технологічного розвитку медичної лабораторії "Діла" Ірини Дорошенко, такі автоматизовані алгоритми під час проведення морфологічних досліджень (ЗАК, ЗАС, цитогенетичні дослідження) ідентифікують і виконують попередню класифікацію клітин відповідно до закладених стандартів або накопиченої бази даних. Крім того, зокрема, в перинатальній діагностиці виконується розрахунок ризиків настання негативних прогнозів.

"Якщо ми поговоримо про лабораторний висновок, то за допомогою ШІ можна досягти точності 90% і вище за деякими напрямами. Точність суб'єктивної оцінки людиною не дуже висока і може бути збільшена за допомогою ШІ. Тобто ми усуваємо такі фактори, як втома, неуважність, системні та несистемні помилки. Але надперевага оцінки людиною - це нестандартні випадки, за яких вам потрібно відмовитися від узагальнених правил. Наразі ШІ поки що не може зробити це ефективно", - сказала вона.

Водночас Дорошенко зазначила, що висновки, зроблені людиною, можуть бути точнішими у 5% випадків, тоді як у 95% точніший ШІ. За словами Дорошенко, найефективнішим застосування алгоритмів ШІ можуть бути ефективними, зокрема, під час проведення скринінгових досліджень, а також у дуже складних, де оцінюють можливість і ризики тих чи інших діагнозів, зокрема в онкології.

"ШІ відіграє важливу роль у міждисциплінарній діагностиці, коли різні лабораторні методи дають результати, які розкидані при інтерпретації", - сказала вона.

Своєю чергою, директор із медичних інновацій клініки UniClinic (Запоріжжя) Михайло Софілканич зазначив, що ця клініка розробила й успішно використовує п'ять асистентів на основі ШІ, які значно підвищили якість обслуговування пацієнтів і оптимізували роботу персоналу. Лікувальний заклад використовує асистента ШІ для оцінки листування операторів call-центру з пацієнтами, асистента для поліклініки для аналізу діагнозів і призначення лікарів, зіставляючи їх із базою даних клініки, а також асистента ШІ діагностики, який аналізує висновки КТ і МРТ, надаючи рекомендації лікарям, що прискорює процес діагностики та зменшує ймовірність помилок. Крім того, тут використовуються алгоритми ШІ в симуляторі для тренінгу розмов операторів call-центру та оцінки аудіозаписів розмов.

"Ми переконані, що використання штучного інтелекту в медицині є кроком у майбутньому. Наш досвід показує, що ШІ може значно поліпшити якість медичних послуг та оптимізувати персонал", - вважає Софілканич.

Водночас операційний директор і співвласник багатопрофільного медичного центру "Лелека" Вадим Зукін у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" зазначив, що їхня клініка наразі дуже цікавиться цією темою.

"Ми стежимо за новинками в цьому напрямі, але поки що нічого серйозного і готового для медицини, чим могли б користуватися вже зараз, ми не бачимо", - сказав він.

Зі свого боку, заступник гендиректора "Сінево Україна" Микола Скавронський зазначив, що прикладом використання технологій ШІ в "Сінево" є програмне забезпечення, що використовується в процесі виконання аналізів загальної практики, однак, за словами Скавронського, "програма лише "подає снаряди", фінальне рішення і валідація результатів залишається за лікарем".

"У боротьбі "лікар із мікроскопом" проти "програма розпізнавання на основі ШІ" ініціативу вже перехопив ШІ, а для лікаря ситуація значно погіршується з року в рік, тобто роль людини зменшується. На мій погляд, сьогодні ми перебуваємо на початку шляху розвитку ШІ в медицині та лабораторній діагностиці, і цей процес лише починається", - сказав він.

Водночас Скавронський наголосив, що наразі в Україні заходи з нормативного регулювання технологій ШІ перебувають лише на стадії розроблення: "регулювання відсутнє, законодавчу базу створено і вона працює "під людину". За оцінкою Скавронського, у сфері лабораторної діагностики технології ШІ можуть значно спростити і прискорити низку процесів і виключити вплив людського фактора, а в майбутньому, можливо, зможуть робити певні прогнози.

Водночас Скавронський нагадав, що у травні 2023 року ВООЗ закликала до обережності під час використання ШІ у сфері охорони здоров'я та наголосила, що дані, які використовуються для навчання ШІ, можуть бути упередженими, генерувати оманливу або неточну інформацію, створюючи ризики для здоров'я користувачів.

Теги: #медицина #ші

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 03.05.2024
Клініки ще семи європейських країн готуються приєднатися до програми міжнародного медичного партнерства

Клініки ще семи європейських країн готуються приєднатися до програми міжнародного медичного партнерства

09:46 01.05.2024
МЗС України запустило ШІ для інформування з консульських питань

МЗС України запустило ШІ для інформування з консульських питань

20:29 23.04.2024
Microsoft і Coca-Cola уклали угоду, яка фокусується на можливостях ШІ

Microsoft і Coca-Cola уклали угоду, яка фокусується на можливостях ШІ

19:08 23.04.2024
Україна залучить додатково EUR100 млн від Ради Європи для відновлення медицини - Шмигаль

Україна залучить додатково EUR100 млн від Ради Європи для відновлення медицини - Шмигаль

07:11 18.04.2024
Витрати на генеративний ШІ в АТР досягнуть $26 млрд до 2027 року

Витрати на генеративний ШІ в АТР досягнуть $26 млрд до 2027 року

19:53 17.04.2024
В Офісі президента відбулася зустріч зі швейцарською делегацією

В Офісі президента відбулася зустріч зі швейцарською делегацією

09:59 16.04.2024
Уряд схвалив концепцію держпрограми про використання ШІ в пріоритетних галузях економіки

Уряд схвалив концепцію держпрограми про використання ШІ в пріоритетних галузях економіки

18:15 12.04.2024
На відновлення зруйнованої агресором медичної інфраструктури в Україні потрібно щонайменше $14,2 млрд

На відновлення зруйнованої агресором медичної інфраструктури в Україні потрібно щонайменше $14,2 млрд

12:46 02.04.2024
США і Британія підписали першу у світі двосторонню угоду з безпеки у сфері технологій штучного інтелекту

США і Британія підписали першу у світі двосторонню угоду з безпеки у сфері технологій штучного інтелекту

13:52 12.03.2024
ChatGPT використовує в 17 тисяч разів більше електроенергії, ніж середньостатистичне домогосподарство в США щодня

ChatGPT використовує в 17 тисяч разів більше електроенергії, ніж середньостатистичне домогосподарство в США щодня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

ОСТАННЄ

МОЗ підготувало всі нормативні акти для запуску роботи закону про медканабіс

Фонд Порошенка купив кисневу барокамеру для лікування поранених і профінансував ремонт відділення

USAID запустив два проєкти відновлення медінфраструктури в Харківській і Запорізькій областях

53% відсотки опитаних українців вважають, що загроза здоров'ю від коронавірусу була перебільшена - опитування "Рейтингу"/Gallup Int.

Сучасні карети швидкої допомоги від партнерів із Німеччини доставлять на Херсонщину - ОВА

Рада ухвалила в цілому закон щодо наглядових рад медзакладів

БФ "Центр порятунку життя" за підтримки "Ескулаб" побудує в Києві центр реабілітації TYTANOVI

МОЗ у 2023 р. скоротило кількість закуплених за механізмом ДКД ліків - "Санофі"

В Охтирці відкрили збірно-модульну конструкцію для розміщення бригад швидкої допомоги

Майже 11,2 тис. генераторів встановлено в українських клініках - МОЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА