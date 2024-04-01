МОЗ із квітня розпочне повторні перевірки ВЛК для контролю виконання наданих раніше рекомендацій

Міністерство охорони здоров'я України з квітня планує розпочати повторні перевірки роботи військово-лікарських комісій (ВЛК) для контролю виконання наданих раніше рекомендацій, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"З початку дії воєнного стану до роботи ВЛК було залучено 800 цивільних медзакладів. Ми перевірили всі ВЛК по всій Україні, надали рекомендації щодо виправлення. З квітня плануємо повторні перевірки, щоб зрозуміти, чи були виконані ці рекомендації", - сказала вона в ефірі телемарафону минулої п'ятниці.

Карчевич наголосила, що "перевірки є елементом моніторингу, щоб зрозуміти, як ці зміни реалізуються на місцях".

За її словами, основні проблеми в роботі ЛВКК стосуються впровадження медичних карт, черг в окремих медзакладах, відсутності навчання лікарів, які працюють у ЛКК.

Вона також повідомила, що МОЗ у взаємодії з правоохоронними органами перевірило понад 53 тис. медико-експертних справ.

За її словами, правоохоронні органи за останній час вилучили понад 18 тис. справ у рамках кримінальних проваджень. Наразі ці справи перевіряють НДІ та центральна МСЕК.

"Виявляємо невиправдані рішення, проводяться повторні огляди, проводиться притягнення до відповідальності винних", - сказала вона.

Карчевич нагадала, що співробітники МСЕК і ВЛК до 31 березня мали подати декларації.