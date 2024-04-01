Медицина

15:16 01.04.2024

МОЗ із квітня розпочне повторні перевірки ВЛК для контролю виконання наданих раніше рекомендацій

1 хв читати
МОЗ із квітня розпочне повторні перевірки ВЛК для контролю виконання наданих раніше рекомендацій

Міністерство охорони здоров'я України з квітня планує розпочати повторні перевірки роботи військово-лікарських комісій (ВЛК) для контролю виконання наданих раніше рекомендацій, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"З початку дії воєнного стану до роботи ВЛК було залучено 800 цивільних медзакладів. Ми перевірили всі ВЛК по всій Україні, надали рекомендації щодо виправлення. З квітня плануємо повторні перевірки, щоб зрозуміти, чи були виконані ці рекомендації", - сказала вона в ефірі телемарафону минулої п'ятниці.

Карчевич наголосила, що "перевірки є елементом моніторингу, щоб зрозуміти, як ці зміни реалізуються на місцях".

За її словами, основні проблеми в роботі ЛВКК стосуються впровадження медичних карт, черг в окремих медзакладах, відсутності навчання лікарів, які працюють у ЛКК.

Вона також повідомила, що МОЗ у взаємодії з правоохоронними органами перевірило понад 53 тис. медико-експертних справ.

За її словами, правоохоронні органи за останній час вилучили понад 18 тис. справ у рамках кримінальних проваджень. Наразі ці справи перевіряють НДІ та центральна МСЕК.

"Виявляємо невиправдані рішення, проводяться повторні огляди, проводиться притягнення до відповідальності винних", - сказала вона.

Карчевич нагадала, що співробітники МСЕК і ВЛК до 31 березня мали подати декларації.

Теги: #моз #влк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:07 27.03.2024
МОЗ завершило перевірку ВЛК у Києві

МОЗ завершило перевірку ВЛК у Києві

17:15 27.03.2024
Усі бюро судмедекспертизи до середини 2024 року увійдуть до єдиної національної системи під управлінням МОЗ - Кузін

Усі бюро судмедекспертизи до середини 2024 року увійдуть до єдиної національної системи під управлінням МОЗ - Кузін

15:23 11.03.2024
МОЗ нагадує: члени ВЛК і МСЕК мають подавати декларації

МОЗ нагадує: члени ВЛК і МСЕК мають подавати декларації

11:11 09.03.2024
Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним, написав рапорт про звільнення з військової служби - ЗМІ

Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним, написав рапорт про звільнення з військової служби - ЗМІ

17:31 08.03.2024
Від початку повномасштабного вторгнення на лікування за кордон евакуйовано понад 4400 українців - МОЗ

Від початку повномасштабного вторгнення на лікування за кордон евакуйовано понад 4400 українців - МОЗ

13:06 06.03.2024
ВЛК у Києві затягували терміни проведення комісії та працювали неповний день - міністр

ВЛК у Києві затягували терміни проведення комісії та працювали неповний день - міністр

20:11 04.03.2024
У Києві починаються перевірки військово-лікарських комісій

У Києві починаються перевірки військово-лікарських комісій

17:55 01.03.2024
ЄС та UNDP передали 6 спеціалізованих автомобілів для медзакладів України

ЄС та UNDP передали 6 спеціалізованих автомобілів для медзакладів України

14:39 01.03.2024
До наглядових рад медзакладів входитимуть фахівці у сфері охорони здоров'я та представники громадськості - Ляшко

До наглядових рад медзакладів входитимуть фахівці у сфері охорони здоров'я та представники громадськості - Ляшко

13:05 28.02.2024
Єдиний орган держконтролю у фармсфері може бути створено до завершення дії воєнного стану - Ляшко

Єдиний орган держконтролю у фармсфері може бути створено до завершення дії воєнного стану - Ляшко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

ОСТАННЄ

Петиція до Кабміну із закликом відтермінувати внесення змін до положення про інтернатуру набрала 25 тис. голосів

Ситуація з туберкульозом залишається складною по всій країні, найбільший рівень захворюваності в п'яти областях

Дніпропетровська область отримала від чеських партнерів мобільне реанімаційне відділення на 13 пацієнтів

Через війну в Україні не діагностують до 30% випадків туберкульозу

Українські клініки отримають іще 73 потужні генератори в рамках проєкту МОЗ і СБ

Фонд UNFPA за підтримки Швеції та Норвегії передав Україні ще дві мобільні гінекологічні клініки

Кабмін затвердив стратегію добровільного донорства крові до 2028 року

У Києві почалося створення найсучаснішого Центра протезування для військових - Кличко

Мерія Лондона повідомила про початок благодійної програми з відправки авто в Україну на базі ініціативи Кличка

Волонтери ТЧХУ Житомирщини зустріли 51-й евакуаційний поїзд із Донецької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА