Медицина

17:15 27.03.2024

Усі бюро судмедекспертизи до середини 2024 року увійдуть до єдиної національної системи під управлінням МОЗ - Кузін

2 хв читати
Усі бюро судмедекспертизи до середини 2024 року увійдуть до єдиної національної системи під управлінням МОЗ - Кузін

Усі бюро судово-медичної експертизи до середини 2024 року увійдуть до єдиної національної системи під управлінням Міністерства охорони здоров'я, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

"МОЗ уже управляє вісьмома такими об'єктами, де бюро вже було передано. Сподіваємося, що наступного місяця, ймовірно, на баланс МОЗ буде передано ще близько 12-15 об'єктів. Сподіваємося, що до середини року ми передамо всі об'єкти з балансу регіонів на національний рівень. Це буде єдина вертикаль експертизи", - сказав він на ютюб-каналі "Доктор Булавінова".

Кузін нагадав, що зараз проводять централізацію управління бюро судмедекспертизи, які раніше були передані у сферу управління регіональних адміністрацій.

Водночас він наголосив, що значна частина роботи відбувається з реформування внутрішніх процесів.

Кузін також повідомив, що в планах МОЗ - впровадити нові метали експертизи, які раніше не були популярні в Україні. Зокрема, йдеться про розвиток судово-медичної стоматології, коли проводять ідентифікацію особистості за зубами або розглядають випадки неякісного надання стоматологічної медичної допомоги.

Крім того, за його словами, МОЗ у 2024 році планує запустити в роботу щонайменше п'ять ДНК-лабораторій. "Досі більшість таких лабораторій була у сфері відповідальності МВС. Тепер у нас буде п'ять додаткових лабораторій, які допоможуть ідентифікувати людей за ДНК-ознаками або вирішувати спірні питання батьківства", - сказав він, додавши, що лабораторії також нададуть змогу доводити зв'язок певних токсичних чинників із розладами здоров'я або іншими станами.

Теги: #моз #судмедекспертиза

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:07 27.03.2024
МОЗ завершило перевірку ВЛК у Києві

МОЗ завершило перевірку ВЛК у Києві

15:23 11.03.2024
МОЗ нагадує: члени ВЛК і МСЕК мають подавати декларації

МОЗ нагадує: члени ВЛК і МСЕК мають подавати декларації

17:31 08.03.2024
Від початку повномасштабного вторгнення на лікування за кордон евакуйовано понад 4400 українців - МОЗ

Від початку повномасштабного вторгнення на лікування за кордон евакуйовано понад 4400 українців - МОЗ

20:11 04.03.2024
У Києві починаються перевірки військово-лікарських комісій

У Києві починаються перевірки військово-лікарських комісій

17:55 01.03.2024
ЄС та UNDP передали 6 спеціалізованих автомобілів для медзакладів України

ЄС та UNDP передали 6 спеціалізованих автомобілів для медзакладів України

14:39 01.03.2024
До наглядових рад медзакладів входитимуть фахівці у сфері охорони здоров'я та представники громадськості - Ляшко

До наглядових рад медзакладів входитимуть фахівці у сфері охорони здоров'я та представники громадськості - Ляшко

13:05 28.02.2024
Єдиний орган держконтролю у фармсфері може бути створено до завершення дії воєнного стану - Ляшко

Єдиний орган держконтролю у фармсфері може бути створено до завершення дії воєнного стану - Ляшко

14:17 26.02.2024
Україна до кінця 2025 року запустить роботу щонайменше 30 центрів ментального здоров'я на базі кластерних лікарень - Ляшко

Україна до кінця 2025 року запустить роботу щонайменше 30 центрів ментального здоров'я на базі кластерних лікарень - Ляшко

12:40 19.02.2024
Найближчими місяцями плануємо запустити тестування електронного кабінету пацієнта - заступник міністра охорони здоров’я Карчевич

Найближчими місяцями плануємо запустити тестування електронного кабінету пацієнта - заступник міністра охорони здоров’я Карчевич

12:46 13.02.2024
Лікарі виписали понад 140 тис. електронних рецептів на препарати від розладів поведінки та психіки у 2023 р.

Лікарі виписали понад 140 тис. електронних рецептів на препарати від розладів поведінки та психіки у 2023 р.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

ОСТАННЄ

Через війну в Україні не діагностують до 30% випадків туберкульозу

Українські клініки отримають іще 73 потужні генератори в рамках проєкту МОЗ і СБ

Фонд UNFPA за підтримки Швеції та Норвегії передав Україні ще дві мобільні гінекологічні клініки

Кабмін затвердив стратегію добровільного донорства крові до 2028 року

У Києві почалося створення найсучаснішого Центра протезування для військових - Кличко

Мерія Лондона повідомила про початок благодійної програми з відправки авто в Україну на базі ініціативи Кличка

Волонтери ТЧХУ Житомирщини зустріли 51-й евакуаційний поїзд із Донецької області

У Запоріжжі можуть створити центр реабілітації для понад 2,5 тис. осіб

Із 33 медзакладів НАМН України до роботи в межах ПМГ до кінця року можуть бути готові чотири

В Україні циркулюють 29 субваріантів штаму Omicron

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА