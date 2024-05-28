До сфери управління МОЗ перейшли вже 16 обласних бюро судмедекспертизи

До сфери управління Міністерства охорони здоров'я вже перейшли 16 обласних бюро судмедекспертизи.

Як повідомляє МОЗ із посиланням на заступника міністра, головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, до сфери управління МОЗ уже перейшли бюро у Вінницькій, Миколаївській, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Сумській, Кіровоградській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Закарпатській, Житомирській та Київській областях, а також у Києві.

Решта регіональних бюро завершують процеси, необхідні для передання майнових комплексів.

За словами Кузіна, чинні та нові лабораторії судмедекспертизи буде дооснащено сучасним обладнанням, що надасть змогу прискорити процедуру ідентифікації загиблих, впровадити інноваційні підходи до проведення експертизи згідно із нормами міжнародного права, що сприятиме ефективному розслідуванню та документації воєнних злочинів, скоєних проти українців.

МОЗ наголошує, що реорганізація судової експертизи в областях та дооснащення наявних лабораторій надасть змогу дозволити нові дослідження, зокрема, із використанням молекулярних генетичних методів (ДНК-експертиза) та сучасних токсикологічних досліджень.

Під час реорганізації заплановано запустити роботу п'яти ДНК-лабораторій - створити три нові та дооснастити дві чинні, що надасть змогу проводити ідентифікацію за ДНК-ознаками, а також виявляти зв'язок певних токсичних чинників із розладами здоров'я або іншими станами.

Як повідомлялося, за словами Кузіна, усі бюро судово-медичної експертизи до середини 2024 року увійдуть до єдиної національної системи під управлінням МОЗ. Раніше ДНК-лабораторії перебували у сфері відповідальності МВС.