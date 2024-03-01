До наглядових рад медзакладів входитимуть фахівці у сфері охорони здоров'я та представники громадськості - Ляшко

До наглядових рад закладів охорони здоров'я входитимуть як фахівці у сфері охорони здоров'я, так і представники громадськості, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я з посиланням на міністра Віктора Ляшка.

"Ми розробили процедуру формування наглядових рад закладів охорони здоров'я. Одним із викликів було те, щоб залишити наглядову раду без фахівців у сфері охорони здоров'я. Мета полягає в тому, щоб забезпечити ефективну співпрацю наглядової ради з адміністрацією закладу та власника. Наглядова рада має бути лобістом інтересів закладу в місцевих радах для отримання ресурсів, але також вимагати щоквартального звіту про ефективність використання коштів і формування заробітної плати", - сказав Ляшко.

Він уточнив, що, згідно з чинним законодавством, кількість членів наглядової ради медзакладу залежить від місця цього медзакладу у спроможній мережі: для загальної лікарні до складу наглядової ради можуть входити до семи осіб, для кластерної - 11, для надкластерної - до 15 осіб.

Ляшко повідомив, що МОЗ спільно з проєктом USAID "Підтримка реформи охорони здоров‘я" розробило тренінги, які розкажуть, як запустити процес створення наглядової ради та про її функції.

Він також закликав власників медзакладів створювати наглядові ради "вже зараз".

"Крайній термін, коли заклади зобов'язані створювати наглядові ради - через шість місяців після скасування воєнного стану", - сказав він.

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року уряд ухвалив постанову №1221 про наглядові ради закладів охорони здоров'я. Згідно з постановою, наглядова рада є колегіальним органом управління закладом охорони здоров'я, а також контролю діяльності керівника закладу. Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні медзакладом.