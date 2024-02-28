Медицина

13:05 28.02.2024

Єдиний орган держконтролю у фармсфері може бути створено до завершення дії воєнного стану - Ляшко

2 хв читати

Новий єдиний орган держконтролю (ЄОД) у фармацевтичній сфері, передбачений євроінтеграційним законом про лікарські засоби, може бути створений раніше до завершення дії воєнного стану, що наразі передбачено цим законом, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Єдиний орган передбачений новим законом про лікарські засоби. Цей закон набуває чинності через певний період після завершення воєнного стану. Ми говоримо, що зараз є деякі дискусії, можливо, ця норма може бути змінена на більш ранню", - сказав він під час дискусії "Як змінився доступ українців до ліків під час війни" в середу.

Ляшко зазначив, що наразі МОЗ за підтримки ЄК доопрацьовує структуру і функціонал ЄОД за аналогією з відповідними агентствами ЄС.

"Коли ми розробимо всю нормативку, ми будемо готові працювати із парламентським комітетом здоров'я нації, меддопомоги і медстрахування, щоб внести зміни до закону", - сказав він.

Як повідомлялося, новий закон "Про лікарські засоби" від 28 липня 2022 року передбачає утворення нового єдиного органу державного контролю як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері створення, допуску на ринок, контролю якості, безпеки та ефективності лікарських засобів.

Зі свого боку представники фармринку, зокрема члени комітету з охорони здоров'я Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), висловили думку, що новий єдиний орган державного контролю у фармацевтичній сфері необхідно створювати з нуля, а не шляхом реформування наявних. Водночас у ЄБА наголошують на необхідності збереження професійного та експертного потенціалу при створенні нового єдиного держоргану, "вагома частина якого належить до сфери реєстрації ліків та експертизи матеріалів клінічних випробувань".

Теги: #ляшко #моз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:17 26.02.2024
Україна до кінця 2025 року запустить роботу щонайменше 30 центрів ментального здоров'я на базі кластерних лікарень - Ляшко

Україна до кінця 2025 року запустить роботу щонайменше 30 центрів ментального здоров'я на базі кластерних лікарень - Ляшко

16:17 23.02.2024
Україна сама закриває потреби в донорській крові, в постачанні з-за кордону потреби немає - Ляшко

Україна сама закриває потреби в донорській крові, в постачанні з-за кордону потреби немає - Ляшко

12:40 19.02.2024
Найближчими місяцями плануємо запустити тестування електронного кабінету пацієнта - заступник міністра охорони здоров’я Карчевич

Найближчими місяцями плануємо запустити тестування електронного кабінету пацієнта - заступник міністра охорони здоров’я Карчевич

12:46 13.02.2024
Лікарі виписали понад 140 тис. електронних рецептів на препарати від розладів поведінки та психіки у 2023 р.

Лікарі виписали понад 140 тис. електронних рецептів на препарати від розладів поведінки та психіки у 2023 р.

20:29 12.02.2024
МОЗ спільно з "Укрпоштою" має намір запустити сервіс доставки ліків

МОЗ спільно з "Укрпоштою" має намір запустити сервіс доставки ліків

11:22 02.02.2024
МОЗ затвердило напрями бюджетних закупівель медтоварів на 2024 рік

МОЗ затвердило напрями бюджетних закупівель медтоварів на 2024 рік

11:26 30.01.2024
Фундація Олени Зеленської та МОЗ передали медикам 50 евакуаційних швидких від уряду ОАЕ

Фундація Олени Зеленської та МОЗ передали медикам 50 евакуаційних швидких від уряду ОАЕ

21:12 27.01.2024
Ляшко задекларував 764 тис. грн доходів за 2021 рік і 983 тис. грн доходів за 2022 рік

Ляшко задекларував 764 тис. грн доходів за 2021 рік і 983 тис. грн доходів за 2022 рік

12:03 16.01.2024
Від початку епідсезону в Україні зафіксовано понад 122 тис. випадків COVID-19, і майже 600 летальних випадків - МОЗ

Від початку епідсезону в Україні зафіксовано понад 122 тис. випадків COVID-19, і майже 600 летальних випадків - МОЗ

15:04 09.01.2024
Майже 330 українських клінік можуть надавати телемедичні консультації - МОЗ

Майже 330 українських клінік можуть надавати телемедичні консультації - МОЗ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

На Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A

ОСТАННЄ

Медмережа "Добробут" уклала контракт із НСЗУ за пакетом лікування безпліддя в рамках ПМГ

"Сінево" заявляє про досягнення домовленості з ДБР

"Сінево" заявляє про загрозу зупинення лабораторій через арешт ДБР

Ухвалено за основу законопроєкт, що регулює важливі питання функціонування закладів охорони здоров'я

В Національному центрі "Український дім" відбулася презентація книги С.Нагорянського про дитячу лікарню "Охматдит"

Розширення номенклатури програми реімбурсації стимулюватиме виробництво ліків, що входять до Нацпереліку, - думка

Захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19 в Україні поступово знижується - головний санлікар

Агентство США з міжнародного розвитку надало страхування від військово-політичних ризиків українському медцентру Superhumans на $25 млн

ТЧХУ передало гумдопомогу дітям, які проходять реабілітацію в Івано-Франківській області

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА