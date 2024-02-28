Єдиний орган держконтролю у фармсфері може бути створено до завершення дії воєнного стану - Ляшко

Новий єдиний орган держконтролю (ЄОД) у фармацевтичній сфері, передбачений євроінтеграційним законом про лікарські засоби, може бути створений раніше до завершення дії воєнного стану, що наразі передбачено цим законом, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Єдиний орган передбачений новим законом про лікарські засоби. Цей закон набуває чинності через певний період після завершення воєнного стану. Ми говоримо, що зараз є деякі дискусії, можливо, ця норма може бути змінена на більш ранню", - сказав він під час дискусії "Як змінився доступ українців до ліків під час війни" в середу.

Ляшко зазначив, що наразі МОЗ за підтримки ЄК доопрацьовує структуру і функціонал ЄОД за аналогією з відповідними агентствами ЄС.

"Коли ми розробимо всю нормативку, ми будемо готові працювати із парламентським комітетом здоров'я нації, меддопомоги і медстрахування, щоб внести зміни до закону", - сказав він.

Як повідомлялося, новий закон "Про лікарські засоби" від 28 липня 2022 року передбачає утворення нового єдиного органу державного контролю як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері створення, допуску на ринок, контролю якості, безпеки та ефективності лікарських засобів.

Зі свого боку представники фармринку, зокрема члени комітету з охорони здоров'я Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), висловили думку, що новий єдиний орган державного контролю у фармацевтичній сфері необхідно створювати з нуля, а не шляхом реформування наявних. Водночас у ЄБА наголошують на необхідності збереження професійного та експертного потенціалу при створенні нового єдиного держоргану, "вагома частина якого належить до сфери реєстрації ліків та експертизи матеріалів клінічних випробувань".