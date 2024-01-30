Медицина

11:26 30.01.2024

Фундація Олени Зеленської та МОЗ передали медикам 50 евакуаційних швидких від уряду ОАЕ

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Фундація першої леді Олени Зеленської та Міністерство охорони здоров'я України передали медикам 50 евакуаційних швидких від уряду Об'єднаних Арабських Еміратів, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Фундація Олени Зеленської та Міністерство охорони здоров’я передали медикам 50 евакуаційних авто швидкої допомоги від уряду Обʼєднаних Арабських Еміратів", - ідеться в повідомленні на офіційному сайті президента України у вівторок.

Як повідомляється, 27 таких авто прибули в Україну. "Перша партія спецтранспорту в кількості 23 одиниці надійшла до нашої країни наприкінці 2023 року. Таким чином, гуманітарна допомога від ОАЕ у вигляді автомобілів швидкої допомоги загалом сягнула 50 одиниць", - зазначено в повідомленні.

Дружина президента висловила подяку за сприяння в реалізації проєкту посольству України в ОАЕ.

Як наголошується в повідомленні, всі автомобілі розподіляють до регіонів, які найбільше потребують спеціального транспорту для медичної евакуації та надання допомоги. Передані швидкі обладнані всім необхідним для екстреної медичної допомоги та максимально оперативної евакуації пацієнтів, навіть в умовах бездоріжжя.

Теги: #моз #швидкі #зеленська

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