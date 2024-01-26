Обмежень для постачання вакцин до законтрактованих НСЗУ приватних клінік немає - Кузін

Жодних нормативних обмежень для постачання вакцин у законтрактовані Національною службою здоров'я України (НСЗУ) приватні клініки немає, стверджує головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

"Наразі немає жодних юридичних обмежень на розподіл вакцини в приватні медзаклади. Існує відповідна нормативно-правова база, яка регулює, як приватний заклад може отримати певну вакцину", - сказав він в ефірі Youtube-каналу "Доктор Булавінова".

Кузін нагадав про зміни в процедурі розподілу вакцин: якщо раніше вакцини розподілялися через МОЗ, то нині через Центри з контролю і профілактики захворювань.

"Приватна клініка формує заявку і звертається до Центру контролю і профілактики захворювань і, відповідно, вакцина розподіляється. Ми сподіваємося, що завдяки інформаційній роботі приватні медзаклади будуть активно вступати в програми імунізації", - сказав він.

Водночас Кузін зазначив, що приватні клініки та аптеки самостійно формують заявки на необхідну їм кількість вакцин, які не входять до обов'язкового календаря вакцинації. Зокрема, попит на вакцини від грипу формується, як правило, на основі обсягу реалізації за попередній період.

"Якщо приватний ринок бачить, що в середньому на рік, протягом епідемічного сезону, вони реалізують близько 200 тис. доз вакцини, то поточного року ми можемо очікувати на таку саму кількість. З огляду на потенційні ризики невикористання, списання, утилізації, бізнес дуже рідко імпортує якусь більшу кількість, якщо немає жодних гарантій, що цю вакцину буде придбано або використано", - сказав він.

Водночас Кузін наголосив, що "необхідно збільшити кількість вакцин, які імпортуються на територію України".