Медицина

12:11 16.01.2024

Майже 51% імпортерів ліків за підсумками 9 міс.-2023 р. не мали ліцензій - Рахункова палата

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Майже 51% імпортерів ліків за підсумками 9 міс.-2023 р. не мали ліцензій - Рахункова палата

Майже 51% імпортерів лікарських засобів не мали ліцензій на ввезення ліків за підсумками січня-вересня 2023 року.

Як повідомила у звіті Рахункова палата за підсумками аудиту ефективності планування, нарахування та надходжень ПДВ за операціями із ввезення на митну територію України лікарських засобів і медичних виробів, за відсутності контролю Держмитслужби у 2021 році таких ліцензій не мали майже 70% імпортерів, у 2022 році - 59%.

"Таких підприємців Держлікслужба не перевіряла. Як наслідок, є ризики реалізації на ринку України неякісних, фальсифікованих ліків", - зазначає палата.

За даними аудиторів, під час вибіркових перевірок митних декларацій на Волинській, Дніпровській, Львівській та Одеській митницях було встановлено 46 випадків необґрунтованого застосування 7% ставки ПДВ і безпідставного застосування окремих податкових пільг із ПДВ, унаслідок чого до держбюджету не надійшло майже 24 млн грн.

При цьому на Львівській митниці при оподаткуванні ПДВ товарів, що ввозилися за однаковим кодом, застосовували різні ставки - 7% і 20%, внаслідок чого "є ризик лише за встановленим фактом недонадходження до держбюджету 70 млн грн".

Аудитори у звіті також наголосили на ризиках виробництва та обігу фальсифікованих, неякісних, прострочених ліків і медвиробів через неправомірне застосування платниками податків податкових пільг із ПДВ.

"Після запровадження в березні 2022 року мораторію на перевірки Держлікслужбою виробництва та обігу ліків перевірки скоротилися вшестеро (порівняно з 2021 роком), рівень стягнення штрафів зріс із 16,3% до 33,3%. Кількість перевірок якості та безпечності ліків у 2022 році та січні-вересні 2023 року скоротилася більш ніж учетверо порівняно з 2021 роком, обсяг нарахованих штрафів у січні-вересні 2023 року збільшився майже на 19% порівняно з річним показником 2022 року", - навели статистику аудитори.

Контроль над повнотою сплати до держбюджету ПДВ за операціями з постачання та ввезення ліків ускладнює, зокрема, тимчасове обмеження доступу до Ліцензійного реєстру видів господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, їхнього імпорту (окрім активних фармацевтичних інгредієнтів), оптової та роздрібної торгівлі ними та вебсайту "Держслужба E-Trade Check". Це також не дає змоги споживачам переконатися в якості лікарських засобів і медвиробів, придбаних через інтернет-аптеки.

Аудитори нагадують, що протягом 2021-2022 років і дев'яти місяців 2023 року фармацевтичну галузь підтримували за допомогою повного звільнення від оподаткування окремих видів операцій за цими товарами, а також зниженої ставки ПДВ у 7%. Пільг було надано на 28,2 млрд грн.

"Відповідні пільги сповільнили зростання цін на фармацевтичну продукцію, проте їх результативність була низькою", - зазначили аудитори.

Теги: #ліки #рахункова_палата

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