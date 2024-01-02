Медицина

15:28 02.01.2024

Верховній Раді пропонують підвищити доступність ліків для населення - законопроєкт

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Верховній Раді пропонують підвищити доступність ліків для населення - законопроєкт

 Народні депутати пропонують Верховній Раді зобов'язати національних дистриб'юторів забезпечувати постійну наявність мінімального асортименту ліків у роздрібній торгівлі в адміністративно-територіальній одиниці.

Відповідний законопроєкт №10384 про внесення змін до закону "Про лікарські засоби" для підвищення доступності лікарських засобів для населення зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт українського парламенту.

Автори законопроєкту пропонують покласти на національного оптового дистриб'ютора забезпечити постійну наявність обов'язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) ліків у роздрібній торгівлі. Згідно із законопроєктом, мінімальний асортимент ліків визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Законопроєкт також пропонує зобов'язати виробника та/або імпортера реалізовувати лікарські засоби власного виробництва або ввезені в Україну всім національним оптовим дистриб'юторам на рівних умовах.

Авторами законопроєкту є народні депутати з фракції "Слуга народу", серед яких голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Теги: #рада #ліки #радуцький

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